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空襲以色列後 伊朗各機場恢復航班起降

中央社／ 德黑蘭3日綜合外電報導

伊朗本月1日對以色列發動飛彈攻勢，並暫停境內航班進出。國營媒體今天報導，該國機場今天恢復航班起降。

法新社報導，伊朗1日晚間向以國發射約180枚飛彈。這是繼4月伊朗向以色列發射大批無人機和飛彈，以報復以國對伊朗駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）領事館的致命攻擊以後，德黑蘭第2次直接攻擊以國。

基於安全考量，伊朗當局宣布當地時間今天上午5時前，暫停所有國內和國際航班起降。

伊朗民航組織（Civil Aviation Organisation）發言人亞扎魯（Jafar Yazarloo）證實目前已解除限制。

官媒伊朗通訊社（IRNA）引述他的說法報導，「經確認飛行條件、飛行安全並終結限制措施後，航空公司獲准恢復營運。」

歐盟航空安全總署（European Union Aviation SafetyAgency，EASA）稍早建議歐洲航空公司在10月31日前避開伊朗空域，並持續評估局勢。

EASA上週末也針對以色列和黎巴嫩空域發布類似警告。

以色列 伊朗

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