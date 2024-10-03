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以色列特拉維夫恐攻增至7死 哈瑪斯支翼宣稱犯案

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導
以色列商業中心特拉維夫本月1日發生槍擊和刺人恐怖攻擊，死亡人數增至7人。 路透社
以色列商業中心特拉維夫本月1日發生槍擊和刺人恐怖攻擊，死亡人數增至7人。 路透社

以色列商業中心特拉維夫本月1日發生槍擊和刺人恐怖攻擊，死亡人數增至7人。哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」今天聲稱犯下此案。

法新社報導，這起槍擊兼揮刀砍人案，發生在伊朗向特拉維夫（Tel Aviv）周遭多個目標發射約180枚飛彈之前不久。此案也是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境攻擊以色列之後，最致命的攻擊行動之一。

「艾茲丁．卡薩姆旅」（Ezzedine Al-QassamBrigades）今天發布聲明表示，來自約旦河西岸（WestBank）城鎮希布倫（Hebron）的戰士應為雅法（Jaffa）地區的「英勇行動」負責。這起恐攻的發生地點鄰近特拉維夫雅法區的1個輕軌車站。

聲明稱，「本次攻擊適逢伊朗對該實體（指以色列）心臟地帶的沉重打擊」。意指1日晚間伊朗對以國的飛彈攻擊。

根據艾茲丁．卡薩姆旅的說法，犯案的2名戰士米斯克（Mohammed Misk）與哈莫尼（Ahmed al-Haimoni）設法「滲透進入我們被占領的土地」。

以國警方昨天稍早表示，由於1名受害者傷勢過重，送醫後不治身亡，雅法攻擊事件的死亡人數增至7人。事發當日，警方稱有17人受傷。

以國媒體報導，罹難者包括3名本國人、1名喬治亞人，此外還有希臘和摩爾多瓦公民。

以色列 伊朗

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