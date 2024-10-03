以色列進攻黎巴嫩 恐釀成人道危機

黎巴嫩將遭受人道災難危機！自從以色列為了剷除真主黨勢力，本週二對黎巴嫩發動地面攻擊後，已造成千人死亡，兩成境內百姓流離失所。基督教團體紛紛呼籲，這種結果將釀成黎巴嫩百年來最嚴重的人道危機。

黎災情百年罕見

據《教會時報》報導，自9月23日以來，以色列針對真主黨勢力發動攻擊的行動已造成超過1000名黎巴嫩人死亡，600多人受傷，約有100萬人流離失所，將近黎巴嫩全國總人口5分之1。聯合國駐黎巴嫩副特派協調員里扎更形容最近幾天是「黎巴嫩百年來最致命的時期」。

本週一英國聖公會大主教韋爾比表示，「許多人所承受的巨大暴力和恐懼是對每個按神形象造的人的侮辱。這種情況不能持續下去。」估計黎巴嫩224萬人口大約3分之1是基督徒。

上週五，德愛基金會(Tearfund)中東區域主管希爾津警告說，正處於崩潰邊緣的黎巴嫩，已「邁向人道災難」。他指出，「黎巴嫩的人民感到恐懼與困惑，等待著死亡與毀滅到來，」「數以萬計的兒童不能上學，因為外出太危險，而且他們在學習辨識頭上是音爆彈還是其他類型的導彈。」

以色列發動地面攻擊

據《歐洲新聞台》報導，黎巴嫩衛生部表示，本週四以色列對黎巴嫩首都貝魯特市中心一棟公寓大樓發動空襲，造成至少六人喪生，另有11人受傷。人權組織過去便曾指控以色列在黎巴嫩南部城鎮，使用白磷燃燒彈針對住宅大樓進行攻擊。

過去以色列鮮少對貝魯特市中心發動攻擊，這次襲擊發生在本週四凌晨，也是自2006年黎巴嫩與以色列衝突以來，第一次有以色列襲擊擊中黎巴嫩首都。整個星期三，以色列軍隊在黎巴嫩南部與真主黨進行了近距離交戰，這也是以色列週一入侵當地以來，首次發生面對面的對戰。

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