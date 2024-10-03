防阻中東大戰瀕臨失敗 美媒憂拜登栓不住以色列

遭伊朗1日晚間發射近200枚彈道飛彈打擊境內後，以色列揚言報復。白宮現力求以色列別反擊過度，擔心總統拜登力阻近一年的中東全面大戰最終恐功虧一簣。

美國新聞網站Axios引述官員透露，以色列可能幾天內展開「重大報復」，恐鎖定石油生產設施和其他戰略地點等伊朗境內目標。

● 美盼以回擊有所節制 不支持打伊朗核設施

拜登2日告訴媒體，他不支持以色列打伊朗的核設施，強調華府與西方盟國正討論加諸伊朗的新制裁。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）2日表示，拜登政府支持以色列軍事回擊伊朗，但希望確保局勢不致一發不可收拾，「這不僅危及以色列戰略利益，也會危及美國戰略利益」還說他們正與以色列政府就如何回應伊朗這次飛彈攻擊展開磋商和協調。

華盛頓郵報引述不願具名的幾位拜登政府高層2日透露，以色列方面私下告知美方，他們覺得沒必要即刻大舉反擊伊朗；然而美、歐的官員依然擔心以色列可能打擊伊朗的經濟目標，引發危機升級。

● 打伊朗油氣設施 西方憂石油危機重現

歐洲一名高層表示德黑蘭向來表明，打擊他們的石油、天然氣產業是「踩紅線」，如此可能引發伊朗對西方能源利益採取報復性打擊，在美國總統大選前一個月讓全球經濟大亂。

華爾街日報指出，美方雖希望以色列回擊伊朗時能有所節制，但手中能讓以色列聽話的籌碼有限。到目前拜登政府一直藉強調伊朗這次飛彈攻勢繼4月後又再次遭美、以的防禦系統挫敗，盼能稍冷卻以色列的狂怒。

一些分析人士認為，以色列若攻擊伊朗核設施或石油基礎設施，恐引來德黑蘭更大規模飛彈攻擊，並策劃在海內外對以色列恐攻，甚至加快伊朗製造核武進程。因此以色列的回擊也有可能借鑒往日做法，即將目標單單鎖定伊朗的軍事基地與場址。

2008到2017年在美國國家情報總監（DNI）主責伊朗事務的魯爾（Norman Roule）認為，以色列想鞏固一種印象，即技術和軍事優勢能讓他們隨心所欲打擊伊朗，但以方仍可能會避免觸及恐引發全面戰爭的目標。同理伊朗也想找出一種能猛烈打擊敵人、又不會引發多年來所欲避免全面中東戰爭的方法。

● 尼坦雅胡未將拜登放眼裡 歐洲怕美栓不住對方

華郵披露，美方官員雖鼓勵以色列採取審慎方式回應，但歐洲盟邦擔心華府栓不住以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府。

拜登政府官員表示，雖然以色列稱行動會克制，但難保尼坦雅胡的決策不會因各種複雜政治因素而變調，尤其極右翼在以色列政壇影響力極大。一些美方官員不諱言，過去一年以色列高層的私下保證經常不牢靠。

政治新聞網Politico負責白宮新聞的記者勒米爾（Jonathan Lemire）在社媒平台X貼文，稱拜登政府會敦促以色列克制，但拜登現對中東的影響力遠不如今年4月，拜登無力阻止中東大戰已猶如公開秘密。

勒米爾還揭露，拜登上週在紐約向密友們吐苦水，稱對尼坦雅胡很火大，也不信對方想促成和平，甚至對尼坦雅胡屢屢對他及國務卿布林肯出言不遜而氣惱。

Politico一篇報導引述不願具名的高層透露，拜登與尼坦雅胡間通電話越來越常變成爭吵。拜登私下表示他覺得尼坦雅胡想讓衝突永久化，藉以挽救自己的政治前途和幫川普助選。

● 美媒揭拜登跛腳 內部猶如多頭馬車

拜登政府還遭揭內部對以色列出兵黎巴嫩一事看法分歧。Politico披露，拜登顧問哈克斯汀（AmosHochstein）與白宮中東事務協調官麥格克（BrettMcGurk）最近幾週告訴以色列高層，美方同意尼坦雅胡的總體方略，即以色列將軍事重點北轉對付真主黨，藉此逼迫對方外交談判以結束中東衝突。

轉為重點打擊真主黨的決定雖有白宮內部支持，卻引發美國政府內部分歧，包括五角大廈、國務院和情報圈都表反對，認為此舉恐把美軍捲入。事態發展顯示如今拜登政府內不但無法一致，甚至各行其是。

● 出現「10月驚奇」翻轉美大選？

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institutefor Responsible Statecraft）引述近期一份民調指出，高達66%受訪美國民眾希望美國-北約促成談判結束俄烏戰爭、不到24%的人認為該無條件提供以色列武器與援助打加薩戰爭。

民調趨勢與拜登政府目前在俄烏、中東的政策有所出入，讓外界聯想到會否引發所謂「10月驚奇」。美國政治中的「10月驚奇」（October Surprise）意指鄰近並足以影響11月大選結果的新聞事件。

英國「金融時報」首席外交專欄作家拉契曼（Gideon Rachman）撰文指出，過去一年拜登政府一直力求防止中東爆發全面戰爭把美國拖入並嚴重衝擊全球經濟。如今隨伊朗1日大舉飛彈攻擊以色列、後者醞釀反擊後，華府的努力已瀕失敗，川普很可能受惠於這場「10月驚奇」。

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