以色列空襲黎巴嫩 白宮證實有美公民罹難

美國密西根州迪爾伯恩市（Dearborn）男子賈瓦德（Kamel AhmadJawad）的女兒及他所屬的選區國會議員說，賈瓦德在黎巴嫩因遭遇以色列空襲罹難，白宮今天也證實死訊。

路透社報導，美國民主黨籍聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）辦公室今天表示已聯繫家屬，並說美國公民賈瓦德是巴勒斯坦裔女性國會議員特萊布的選民。

賈瓦德的女兒納丁（Nadine Jawad）在聲明中說，賈瓦德昨天在以色列對黎巴嫩的空襲中喪生，「當時他正在努力拯救無辜的生命」。她還說，她父親生前選擇住在醫院附近協助老人和身障人士。

白宮發言人今天在另一項聲明中表示：「我們對賈瓦德去世深感悲痛，我們的心與他的家人和朋友同在。他的死是悲劇，黎巴嫩許多平民的死也是如此。」

以色列近來在黎巴嫩的軍事行動造成數百人死亡、數千人受傷，上百萬人流離失所。以色列表示攻擊目標是背後有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）武裝分子。

根據「底特律新聞報」（Detroit News）報導，賈瓦德當時在黎巴嫩照顧年邁的母親。他的朋友和迪爾伯恩當地團體也在社群媒體上表示，賈瓦德在以色列空襲中喪生，並稱他是「最善良、最慷慨的人」。

賈瓦德來自迪爾伯恩，當地有許多阿拉伯裔美國人。

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