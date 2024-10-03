G7電話會議 白宮：明確譴責伊朗飛彈攻擊以色列
白宮今天表示，美國和其他七大工業國集團（G7）成員國「明確」譴責伊朗飛彈攻擊以色列，且正考慮祭出新一波制裁。
綜合法新社和路透社報導，白宮聲明說，美國總統拜登參與G7電話會議，討論伊朗對以色列發動令人無法接受的攻擊事件，並協調對這場攻擊的回應方式，包括新制裁。
伊朗昨天對以色列發射一連串飛彈，升高爆發區域戰爭的疑慮。G7輪值主席國義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天舉行G7領袖電話會議。
義大利政府發出聲明說，G7各國領袖今天對中東危機表達「強烈關切」，但也表示外交解決方案仍然可行，衝突擴及整個區域不符合任何一方利益。
聲明說，各國領袖譴責伊朗攻擊，並同意「共同努力促進區域緊張局勢降溫」。
G7是由美、英、德、法、日本、義大利及加拿大組成。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天堅稱伊朗「不尋求戰爭」，但如果以色列對伊朗飛彈攻擊採取報復行動，伊朗勢必加強回應。
他說：「我們不尋求戰爭，是以色列迫使我們做出回應。」
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言