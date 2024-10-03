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G7電話會議 白宮：明確譴責伊朗飛彈攻擊以色列

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安。歐新社
伊朗總統裴澤斯基安。歐新社

白宮今天表示，美國和其他七大工業國集團（G7）成員國「明確」譴責伊朗飛彈攻擊以色列，且正考慮祭出新一波制裁。

綜合法新社和路透社報導，白宮聲明說，美國總統拜登參與G7電話會議，討論伊朗對以色列發動令人無法接受的攻擊事件，並協調對這場攻擊的回應方式，包括新制裁。

伊朗昨天對以色列發射一連串飛彈，升高爆發區域戰爭的疑慮。G7輪值主席國義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天舉行G7領袖電話會議。

義大利政府發出聲明說，G7各國領袖今天對中東危機表達「強烈關切」，但也表示外交解決方案仍然可行，衝突擴及整個區域不符合任何一方利益。

聲明說，各國領袖譴責伊朗攻擊，並同意「共同努力促進區域緊張局勢降溫」。

G7是由美、英、德、法、日本、義大利及加拿大組成。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天堅稱伊朗「不尋求戰爭」，但如果以色列對伊朗飛彈攻擊採取報復行動，伊朗勢必加強回應。

他說：「我們不尋求戰爭，是以色列迫使我們做出回應。」

以色列 伊朗

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