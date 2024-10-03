G7電話會議 白宮：明確譴責伊朗飛彈攻擊以色列

進入黎巴嫩的以色列地面部隊10月3日與真主黨部隊發生地面衝突，8名以軍士兵身亡，真主黨則表示其在該次戰鬥中摧毀3輛以色列坦克。儘管遭到以色列兩週的空襲，但真主黨仍宣稱有足夠戰鬥人員和彈藥能夠擊退以色列。同日以色列再次空襲貝魯特市中心，攻擊地點靠近黎巴嫩國會大樓，造成6人死亡、7人受傷。中東緊張局勢持續升高，各國飛往黎巴嫩與以色列的航班也多半取消或延宕，美國、英國、加拿大、中國、日本等多國皆已展開撤僑行動，台灣外交部亦呼籲國人若在黎遭遇急難事故，可撥打台灣駐約旦代表處急難救助電話或外交部「旅外國人緊急服務專線」。

2024-10-03 12:06