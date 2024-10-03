黎巴嫩局勢惡化 日本撤僑運輸機約旦與希臘待命

日本政府防衛省今天宣布，為準備撤離黎巴嫩的日僑，航空自衛隊的運輸機今天上午從日本出發，兩架運輸機將分別在約旦與希臘待命。

日本放送協會（NHK）報導，隨著以色列軍隊對黎巴嫩展開地面攻勢等，中東緊張局勢加劇。黎巴嫩目前共有包含約20名大使館人員在內等約50名日本人。

兩架C-2運輸機今天上午從鳥取縣的航空自衛隊美保基地出發，最快今天將分別抵達約旦與希臘。

這是自衛隊的飛機因中東情勢惡化，第2度接獲撤僑任務。自衛隊的飛機2023年10月與11月曾經從以色列撤出日本人與韓國人等共129人。

內閣官房長官林芳正今天表示，目前未接獲當地日僑受害的消息，不過將持續不鬆懈地為保護僑民做好萬全準備。

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