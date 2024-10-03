真主黨領袖遇害前曾獲警告「快逃」！伊朗憂高層遭以色列滲透

真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）9月底在以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特時身亡。路透獨家引述伊朗消息指出，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在納斯拉勒遇害前幾天，曾警告他快逃離黎巴嫩，如今哈米尼擔心以色列已滲透進入伊朗政府高層。

路透引述伊朗消息人士和高層官員說法，真主黨9月17日遭受呼叫器攻擊後，哈米尼立即派特使前往黎巴嫩，通知納斯拉勒離開伊朗，並援引情報稱，以色列特務已經滲透進入真主黨內部，計畫殺害他。

該名特是伊朗伊斯蘭革命衛隊資深指揮官尼爾弗魯珊（Abbas Nilforoushan），納斯拉勒在碉堡遭以色列炸彈擊中時，人也在現場遭到殺害。

報導指出，自上月28日就躲藏伊朗安全之處的哈米尼，下令1日對以色列發射約200枚飛彈。伊斯蘭革命衛隊的聲明指出，這次攻擊是要報復納斯拉勒和尼爾弗魯珊遇害。

對此，伊朗外交部、真主黨和以色列總理內唐亞胡未回覆置評要求。

報導援引至少10名消息人士稱，伊朗擔心哈米尼的安全，同時也對真主黨內部、伊朗政府和兩方之間失去信任，這可能會導致伊朗為主的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）聯盟和反以色列非常規武裝團體的運作變得複雜。

商品推薦