以色列空襲貝魯特市中心釀6死 籲南區民眾撤離

黎巴嫩衛生部表示，以色列昨天深夜對貝魯特市中心的真主黨救援設施發動空襲，造成至少6人喪命。以色列軍方今天凌晨要求民眾離開貝魯特南部多個人口稠密的地區。

綜合法新社和路透社報導，親近黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的消息人士透露，以色列對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心附近的巴舒拉（Bachoura）地區發動攻擊，至少5死11傷。黎巴嫩衛生官員則說至少6人死亡、7人受傷。

人在貝魯特的法新社記者聽見一聲爆炸巨響，還說貝魯特市中心有些建築物出現震動。

美國有線電視新聞網（CNN）透過地理定位證實，貝魯特市中心一個街區在今天凌晨遇襲。CNN已核實顯示貝魯特遭受空襲衝擊的影像。

CNN報導說，以色列對貝魯特市中心發動空襲相當罕見。這波行動是自2006年黎巴嫩和以色列爆發全面戰爭以來，以色列首次對貝魯特市中心發難。

CNN地理定位影像顯示，就在貝魯特市中心遇襲前，位於貝魯特南郊的真主黨據點遭到攻擊，摧毀了哈瑞芮克（Haret Hreik）住宅區的一棟多層樓建築。

以色列軍方對此表示，已對貝魯特實施精準打擊。

以色列軍方今天凌晨發布命令，要求民眾離開貝魯特南部多個人口稠密的地區，表示將對真主黨多處據點發動攻勢。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體平台X發文表示：「你們的所在之處位於真主黨設施附近，以軍將在不久的將來對其採取行動。」這些地區包括哈瑞芮克、包吉艾布拉吉尼（Burj al-Barajneh）和哈達斯加布（Hadath Gharb）等。

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