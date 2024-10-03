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中東衝突升級可能影響巴西經濟

中央社／ 聖保羅2日專電

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之間的衝突將滿1年，加上伊朗轟炸以色列。儘管相隔半個地球，中東戰事升溫可能影響巴西和國際市場。

聖保羅大學（USP）能源與環境研究所教授、經濟學家巴倫特（Virginia Parente）說明，石油是全球性商品，當來源地發生戰爭，供應就會減少，價格就會上漲，所以市場瞬間反應，1日每桶價格上漲5%。

根據巴西石油和天然氣研究所（IBP）的數據，2023年巴西是世界第8大石油生產國，日產340萬桶，佔世界產量的3%，國外石油價格波動直接影響巴西國家石油公司（Petrobras）的業務。

巴西基礎設施中心（CBIE）主任畢雷斯（AdrianoPires）表示，儘管巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）政府控制國內燃油價格，但不能將國內價格保持遠低於國外價格，犧牲國家石油公司的收入；如果國際油價大幅上漲，巴西的汽、柴油和燃氣價格也可能上漲，繼而影響通貨膨脹。

巴倫特指出，燃料是貨物運輸的基礎，如果運輸貨物的成本變得更貴，貨物本身也會更貴。此外，部分電力由柴油發電廠產生，燃料價格上漲也會影響能源成本和產品端價格。

巴西中央銀行前貨幣政策主任沃朋（Tony Volpon）指出，4月間伊朗也發動一次類似襲擊，市場的第一反應也是油價飆升，但很快就穩定下來。這次中東局勢再次惡化，加劇巴西業者對區域衝突升級的擔憂。

今年1月至8月，巴西向伊朗出口18億美元，伊朗是巴西第29大買家，大豆是主要產品，佔伊朗向巴西採購所有產品的38%。

儘管伊朗不是巴西的主要合作夥伴之一，但其所在地區對巴西的農業綜合企業具有重要意義，中東占巴西出口總額的5.25%，今年約為120億美元，主要產品包括糖、雞肉、牛肉和大豆。

聖保羅大學農學院教授艾代米（Andréia Adami）評估指出，中東衝突的影響原則上應僅限於石油，但如果衝突阻礙當地的貿易流動，可能衍生更高的成本和物流問題，從而增加以美元計價的大宗商品價格波動性。

以色列 伊朗

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