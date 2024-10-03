以色列揚言報復 拜登：不支持攻擊伊朗核子設施

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

美國總統拜登今天表示，他不支持以色列攻擊伊朗的核子設施，以報復伊朗的飛彈攻擊，他促請以色列採取符合比例原則的行動。

路透社報導，在伊朗昨天對以色列發射逾180枚彈道飛彈後，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）誓言，要使伊朗為此次攻擊付出代價。

拜登今天登上空軍一號前告訴記者：「我們將與以色列人討論他們要做什麼，而我們7國（七大工業國集團,G7）皆同意他們有權回應，但他們應該按比例做出回應。」

記者問及，美國是否支持以色列對伊朗核子設施發動攻擊？拜登回應說，他的「答案是不」。

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