以色列伊朗戰火一觸即發 中東地區航班大亂

根據飛航網站數據，中東緊張情勢升高，導致區域航班大亂，全球許多航空公司今天取消航班或改道而行，黎巴嫩、以色列及科威特等中東地區機場，則發生航班長時間延誤。

路透社報導，由於以色列對伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）展開軍事行動，伊朗昨天對以色列發動歷來規模最大的飛彈攻擊以示報復，以色列則威脅要做出令伊朗感到痛苦的回應。

根據飛航網站Flightradar24示意圖，伊朗領空今天下午仍可看到班機，包括杜拜航空（Flydubai）及匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）的航班。

不過，行經整個中東地區的航班已經改道或中斷，幾乎沒有恢復正常的跡象，其中一些航班改變了航線，以避免某些空域。

波蘭航空公司（LOT）發言人表示：「所有飛機-主要是飛往印度的航班-都避免經過伊朗領空，直到獲得進一步通知。」

歐盟航空安全總署（EASA）今天發布了衝突地區資訊公告，建議航空業者避開伊朗領空，因為各界愈來愈擔心以色列將對伊朗發動報復攻擊。

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