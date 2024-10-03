以色列禁止聯合國秘書長入境 指控他未明確譴責伊朗
以色列外長卡茲今天表示，將禁止聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）入境，因為他未「明確」譴責伊朗對以色列的飛彈攻擊。
路透社報導，在以色列與伊朗的黎巴嫩代理人真主黨（Hezbollah）衝突加劇之際，伊朗昨天對以色列發射逾180枚彈道飛彈。
伊朗發射的大多數飛彈在空中遭到攔截，但部分飛彈突破了以色列的飛彈防禦系統。目前以色列未有傷亡通報。
古特瑞斯昨天發表了簡短聲明，只提到「中東最近的衝突」，並譴責衝突「不斷升級」。以色列昨天則派遣軍隊進入黎巴嫩南部。
卡茲（Israel Katz）今天指出，古特瑞斯未點名伊朗，這使他成為不受以色列歡迎的人物，任何不能明確譴責伊朗對以色列令人髮指攻擊的人，都不配踏上以色列的土地。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言