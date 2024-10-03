以色列禁止聯合國秘書長入境 指控他未明確譴責伊朗

以色列外長卡茲今天表示，將禁止聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）入境，因為他未「明確」譴責伊朗對以色列的飛彈攻擊。

路透社報導，在以色列與伊朗的黎巴嫩代理人真主黨（Hezbollah）衝突加劇之際，伊朗昨天對以色列發射逾180枚彈道飛彈。

伊朗發射的大多數飛彈在空中遭到攔截，但部分飛彈突破了以色列的飛彈防禦系統。目前以色列未有傷亡通報。

古特瑞斯昨天發表了簡短聲明，只提到「中東最近的衝突」，並譴責衝突「不斷升級」。以色列昨天則派遣軍隊進入黎巴嫩南部。

卡茲（Israel Katz）今天指出，古特瑞斯未點名伊朗，這使他成為不受以色列歡迎的人物，任何不能明確譴責伊朗對以色列令人髮指攻擊的人，都不配踏上以色列的土地。

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