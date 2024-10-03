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飛彈來襲前 特拉維夫遇恐攻至少6死10傷
以色列警方表示，伊朗飛彈來襲之際，以色列中部城市特拉維夫發生槍擊與揮刀砍人的恐怖攻擊事件，造成至少六人死亡、十人受傷，兩名襲擊者已遭「制伏」。
警方說，兩名「恐怖分子」在特拉維夫輕軌大開殺戒，接著徒步逃離現場，最後遭平民與檢查員用私人手槍擊斃。警方形容這起攻擊為槍擊兼揮刀砍人案，且發生在伊朗飛彈來襲前不久。
目前尚無團體出面宣稱犯案，但以色列財政部長史莫崔赫說，襲擊者是來自約旦河西岸城市希布倫的巴勒斯坦人。強硬派的史莫崔赫說，他將要求內閣把犯嫌的家人驅逐到加薩並摧毀他們的住家。
槍擊事件發生在耶路撒冷大道上，這是該市賈法區一條林蔭大道和重要公共交通路線；持槍歹徒在一處輕軌車站下車，接著朝人開槍，傷者躺在人行道上。
事發前不久，特拉維夫居民接到以色列軍方通知，要求他們待在防空洞附近，避免不必要的旅行或戶外活動；城市的街道很快淨空。
槍擊事件發生後不久，空襲警報開始在特拉維夫各地響起，居民紛紛逃往防空洞。城市上空隨即傳來爆炸聲，並可看到以色列防空系統發出的閃光。
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