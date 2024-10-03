專家：伊朗控制二海峽 若封鎖荷姆茲海峽將影響台灣能源

中東緊張情勢升溫，全球經濟前景再度面臨地緣政治風險威脅。學者專家指出，以色列、伊朗都還算克制，只要不影響原油運輸路線及輸往歐洲貨運，對全世界的影響就沒有那麼大；此外，若美國後續發布的經濟數據趨於樂觀，中東衝突對資本市場的衝擊效果就有限，台股也不會受到太大影響。

以伊衝突帶動國際油價二日盤中上漲逾百分之二，布蘭特油價攻上每桶七十五美元，西德州中級原油十一月期貨也大漲百分之三點五至每桶七十二點二七美元。高盛指出，國際油價雖屢因中東局勢而起伏，但漲勢都在隨後消退，因為原油生產並未實際中斷。

歐亞集團伊朗分析師格布魯認為，若以色列攻擊伊朗的核子設施，可能使伊朗採取更升級行動，例如攻擊荷姆茲海峽的能源運輸船，或攻擊沙烏地阿拉伯的產油設施。澳盛銀行指出，油價若要持續上漲，取決於以色列是否直接攻擊伊朗軍隊、基礎設施或石油產業。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，伊朗可以控制兩個海峽，一是曼德海峽，是亞洲商品輸往歐洲的重要管道，全球約有三成貨櫃經此路徑，占全球百分之十二的貨物運輸量；二是荷姆茲海峽，這是全世界最重要的原油及天然氣輸出管道，尤其台灣有六成石油及逾兩成天然氣需要經過荷姆茲海峽，若伊朗予以封鎖，台灣的能源安全也會受到影響。

市場人士說，中東緊張讓美元匯率走高，美元指數上漲百分之零點四二，收一○一點二○三；國際金價跟著漲百分之一點一六，以每盎司二六九○點三○美元作收，後續關注是否再突破二七○○美元。

商品推薦