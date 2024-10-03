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伊朗稱9成飛彈命中目標 以色列駁：多被攔截

聯合報／ 編譯徐榆涵梁采蘩／綜合報導
伊朗發射飛彈襲擊以色列，民眾二日在尼格夫沙漠圍觀飛彈殘骸。（法新社）
伊朗發射飛彈襲擊以色列，民眾二日在尼格夫沙漠圍觀飛彈殘骸。（法新社）

伊朗一日晚間對以色列發射近兩百枚飛彈，軍事行動規模創歷來最大；伊朗革命衛隊稱，攻擊目標是特拉維夫附近的三個軍事基地，以及空軍及雷達基地，並稱九成飛彈命中目標，但美國和以色列都說飛彈幾乎都被攔截，以色列損失有限。

ＣＮＮ針對飛彈落點位置進行分析後發現，大量飛彈集中落在以色列情報單位摩薩德總部、內瓦蒂姆空軍基地和特爾諾夫空軍基地。影片顯示，大量伊朗飛彈襲擊內瓦蒂姆空軍基地，數十條橘紅色火光落向基地，背景傳出大量警報聲響，基地揚起濃煙，目前尚不清楚基地是否遭受損害，另至少有二枚飛彈落在特拉維夫摩薩德總部附近。

ＣＮＮ報導，軍事專家分析飛彈殘骸指出，伊朗使用的可能是地對地彈道飛彈「流星三型」，因為伊朗與以色列間相隔伊拉克、敘利亞、約旦及沙烏地阿拉伯等國家，兩國直線距離超過一千三百公里，要從伊朗本土攻打以色列只有射程二千公里的流星三型能做到。

美國前軍事情報官員關托克表示，伊朗向以色列發動飛彈攻擊前，以方事先接獲通知，原因是間諜衛星偵知伊朗方面相關活動及通訊。美國官員甚至事先將消息告知媒體，讓美國和以色列有充分時間預先因應，其中以國自行摧毀大部分來襲飛彈，美國派駐當地兩艘飛彈驅逐艦也攔下部分飛彈。

ＣＮＮ報導，以色列針對飛彈部署多層防衛系統。與哈瑪斯開戰後，以色列鐵穹系統經常立功，鐵穹是最底層飛彈防禦系統，至少有十個鐵穹砲台部署在以色列境內，配備雷達和指揮控制系統，能迅速對來襲飛彈做出反應。

還有次一層飛彈防禦系統「大衛投石索」，能夠防禦短程和中程威脅；以色列還擁有「箭二」和「箭三」系統可摧毀大氣層外的彈道飛彈。

中東大戰一觸即發，伊朗、以色列、約旦、伊拉克等中東國家當天紛紛關閉領空，多家航空公司為了避免危險也迅速採取行動，部分航班甚至在飛行途中上演「髮夾彎」，緊急迴避禁飛空域。一日稍晚部分禁令解除，約旦和伊拉克在當地時間晚間重新開放領空，但目前選擇飛經該區域的航班並不多。

伊朗飛彈攻擊以色列 製表／梁采蘩、茅毅
伊朗飛彈攻擊以色列 製表／梁采蘩、茅毅

以色列 伊朗

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