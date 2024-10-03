伊射發射近200枚飛彈 以美聯手攔截

伊朗一日對以色列發射近兩百枚飛彈，大部分遭以色列和美國聯手攔截。以國總理內唐亞胡矢言要伊朗付出代價，伊朗回應，以色列若報復，必將遭遇重大毀滅。

伊朗伊斯蘭革命衛隊聲明，這次飛彈攻擊是報復哈瑪斯領袖哈尼雅在七月被暗殺、真主黨領袖納斯拉勒上周五被暗殺，及黎巴嫩和巴勒斯坦人民被殺害，以色列若還擊，將再次發射飛彈。伊朗外長阿拉奇二日說，這波飛彈攻擊結束，但若以色列報復，伊朗將更強烈回應。

阿拉奇說，伊朗只瞄準在加薩及黎巴嫩執行屠殺的以色列軍事及安全地點。他說，伊朗已自制近兩個月才展開此次行動，為加薩停火提供空間。若以色列報復，伊朗將更強烈回應。他呼籲以色列盟國管好以國好戰分子，而非「涉入以色列的蠢事」。

在飛彈來襲期間，以色列各地包括耶路撒冷和特拉維夫都響起空襲警報，兩個城市上空傳來巨大爆炸聲響，以色列防空系統攔截飛彈劃過夜空留下橘色亮光，民眾倉促躲進防空洞。

以軍發言人哈加里說，以國防禦系統攔截許多飛彈，但某些飛彈還是落在以色列中部及南部，飛彈碎片造成兩名民眾輕傷。在約旦河西岸，巴勒斯坦官員說，耶利哥城一名巴人被飛彈碎片擊中喪生。

五角大廈說，美軍戰艦發射十多枚攔截飛彈協助防衛以色列。美國總統拜登表達全力支持以色列，形容伊朗的攻擊「沒有作用」。拜登表示，他將與內唐亞胡共商對策。內唐亞胡在電視演說中表示，伊朗犯了大錯，「將為此付出代價」，他說，「我們將攻擊那些攻擊我們的人」。

美國新聞網站Axios二日引述數名以色列官員報導，以色列將在數天內發動重大報復，可能鎖定伊朗境內產油設施和其他戰略地點。

伊朗發動空襲前，以色列最近幾周接連出手痛擊黎巴嫩真主黨領導階層。由伊朗扶植的真主黨，自加薩戰爭發生以來，不斷向以色列境內發射火箭。

以色列九月卅日派特種部隊跨越邊境進入黎巴嫩，展開有限度地面進攻。真主黨說，雙方二日在黎南首度短兵相接，以色列證實其突擊隊上尉隊長奧斯特陣亡，是這波入侵首傳以軍在黎巴嫩喪命。

以色列表示，將持續攻擊真主黨，直到流離失所的以色列居民能夠安全返回靠近黎巴嫩邊境的家園為止。真主黨則說，對以色列發射飛彈並不會停止，除非以色列在加薩地區與哈瑪斯協議停火。伊朗同時也是哈瑪斯的幕後支持者。美聯社指出，中東地區愈來愈接近爆發區域戰爭。聯合國安全理事會二日將針對中東情勢召開會議。

以軍二日空襲黎巴嫩貝魯特，一名女子抱著貓站在一棟被毀建築前。（美聯社）

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