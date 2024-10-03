強力回擊伊朗 以色列不排除鎖定核設施

伊朗一日以密集飛彈襲擊以色列，紐約時報報導，相較於今年四月，以方這次更能放手做出強力回應，甚至襲擊伊朗的核設施。

幾位國際安全分析師及前政府官員說，為報復以色列四月一日空襲伊朗駐敘利亞使領館，伊朗四月十三日以飛彈和無人機還擊。以方之後雖報復，但屬象徵性，鎖定伊朗一個防空設施。

四月時，以色列擔心回應力道太強烈將激起伊朗要求代理人團體「抵抗軸心」成員實施廣泛、大規模報復行動，尤其是黎巴嫩真主黨，但日前真主黨領袖納斯拉勒等高層遭以色列「斬首」，還有以軍對黎南發動地面入侵後，以色列已削弱真主黨，使伊朗痛失一臂，減弱伊朗的嚇阻力。

以國軍情單位伊朗部門前負責人希特里諾維奇說，比起四月，以色列如今對伊朗的攻擊更能放手一搏，原因是基本上真主黨現在難以為伊朗助陣。他說，美國拜登政府可能會公開、私下呼籲和施壓以色列自制，避免以方報復行動升高中東衝突，但隨著十一月美國總統大選愈來愈近，美方官員對以方的影響力很可能比四月時降低。

希特里諾維奇直言，當前情勢愈演愈烈，難以預料何時是盡頭，以色列的行動幾乎篤定引發伊朗再回應，眼下「我們似乎處於當年美國與伊朗強力對抗時期的開端」。

曾任以國總理內唐亞胡國安顧問的亞米德羅爾表示，在伊朗以大量飛彈攻擊以色列後，以色列面臨的挑戰就不再是「是否要回擊伊朗」，而是如何強力還擊。

亞米德羅爾強調，以色列痛擊真主黨，已削弱伊朗代理人團體帶來的威脅；目前唯一的問題在於「我們能重創它們到多大的程度」。鑒於以色列擔憂伊朗將擁有核武，他甚至明言，襲擊伊朗核設施「應列入考量」。

以國前總理班奈特也在社群媒體寫道，此刻正是以色列近五十年來的「最大機遇」，有機會翻轉中東整個面貌。班奈特說，「我們此時必須採取行動，摧毀伊朗的核計畫、重要能源設施，並對此一恐怖分子政權迎頭痛擊；這隻八爪章魚的觸手受重傷，瞄準牠頭部的時候已到」。

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