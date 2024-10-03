中東戰事升溫撕裂德國 蕭茲譴責、親巴團體慶祝

伊朗對以色列飛彈攻擊引發德國社會內部強烈反應，德國總理蕭茲呼籲停火，譴責伊朗攻擊行動將導致中東戰事升級；柏林親巴勒斯坦團體則在多場示威活動中歡呼鼓掌，高喊「真主至大」。

10月1日晚間，伊朗向以色列發射近200枚彈道飛彈，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天發表聲明，譴責伊朗攻擊行動將導致「整個中東著火」，進一步升高區域衝突。

蕭茲表示，必須不惜一切代價防止伊朗點燃中東戰火，並呼籲伊朗及黎巴嫩真主黨停止一切針對以色列的攻擊行動，強調德國會持續和國際夥伴一起努力，依照聯合國安理會1701號決議內容，持續推動以色列與真主黨雙方達成停火協議。

回應伊朗飛彈攻擊，傳出以色列已派遣更多坦克和士兵至南黎巴嫩，對此德國紅十字會（DRK）向德媒表示，聯邦國防軍正協助他們會將包括點滴及繃帶等7公噸重的醫療物資，送往黎巴嫩首都貝魯特，緩解當地日益嚴峻的人道危機。

與此同時，德國也傳出多起親巴勒斯坦團體在伊朗對以色列飛彈攻擊後舉行慶祝活動，公開表達對報復以色列行動的支持。

據德通社（DPA）報導，伊朗飛彈射向以色列當晚，柏林威丁（Wedding）與十字山（Kreuzberg）區聚集了大量親巴勒斯坦的支持者，他們揮舞巴勒斯坦和黎巴嫩旗幟，歡呼「真主至大」（Allahu Akbar）及高喊被德國官方禁止的反猶太口號。

針對昨晚柏林多起慶祝活動，柏林市長魏格納（KaiWegner）今受訪時表示，柏林雖然是自由和多元的城市，但對慶祝「恐怖組織和恐怖攻擊國家」零容忍，強調執法機關將對煽動仇恨、反猶等行為作出明確回應，目前柏林警方已對高喊反猶口號者，展開刑事調查。

有「小伊斯坦堡」之稱的十字山與威丁為柏林土耳其裔和中東移民人口最多之地。當地民眾憂心，一旦中東戰事升溫，將刺激德國社會內部對以色列與巴勒斯坦衝突的敏感神經，進一步撕裂社區。

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