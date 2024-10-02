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伊朗狂射飛彈後 瑞典以色列大使館外傳槍響

中央社／ 斯德哥爾摩2日綜合外電報導

瑞典警方今天表示，首都斯德哥爾摩的以色列大使館外昨天晚間傳出槍響，但無人受傷，詳情正在調查中。時值中東緊張情勢急遽升溫，伊朗昨天對以色列發射近200枚飛彈。

法新社報導，瑞典警方表示，他們昨晚接近6時接獲報案，說在斯德哥爾摩市中心的以色列大使館附近1條街道上傳出「碰」1聲。根據警方掌握的資料，大使館建物被擊中。

斯德哥爾摩警方媒體聯絡人蘭德柏格（RebeccaLandberg）告訴法新社：「我們找到一些東西顯示以色列大使館附近發生槍擊。但由於調查仍在進行中，我們不希望透露確切找到的是什麼。」

鄰國丹麥的警方也說，當地「緊鄰」以色列大使館的地方昨天深夜傳出2起爆破聲，同樣無人受傷，他們正在調查。

伊朗為報復以色列擊斃黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）等數名與伊朗結盟的武裝組織領袖，昨天朝以色列境內狂射飛彈。以色列也已矢言要讓德黑蘭「付出代價」

以色列 伊朗

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