以色列遭恐攻飛彈襲擊 我代表處與國際社會譴責伊朗

以色列雅法地區遭遇恐怖攻擊，隨後伊朗發射181枚彈道飛彈。駐以色列代表處立即發布安全公告，並確認僑民安全。我國與美、英、法等民主國家共同譴責伊朗加劇中東局勢，呼籲各方保持克制，避免區域戰爭。

以色列雅法（Jaffa）地區於昨晚發生一起「孤狼式」恐怖攻擊事件，隨後伊朗向以色列全境發射了181枚彈道飛彈。駐以色列代表處在事件發生後第一時間發布安全公告，並立即與旅居以色列的僑胞、國人及留學生保持聯繫，確認所有僑民安全無虞，並提醒大家提高警覺，注意自身安全。

代表處表示將持續密切關注區域局勢發展，並全力履行保護僑民的責任。

在伊朗發動攻擊後，美國總統拜登（Joe Biden）及白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）紛紛對伊朗的行為表示譴責。我國隨即加入美國、英國、法國、德國、西班牙及日本等民主國家行列，對伊朗加劇中東局勢的不當行為予以譴責，並呼籲各方保持克制，避免引發區域戰爭。

以色列國會友台小組主席兼國會議員杜伯斯基（Boaz Toporovsky），曾於今年4月時率「以色列國會議員訪問團」訪台，對台灣發生的大地震表達慰問，並肯定台灣社會應對災害的高度韌性，今天他在社交媒體上發文，轉發並感謝台灣發表的聲明，表達對台灣譴責伊朗行動的支持，彰顯民主國家陣營的團結一致。

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