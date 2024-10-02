以色列「不歡迎」聯合國秘書長 發布入境禁令

（德國之聲中文網）以色列外交部長卡茨9月30日宣布聯合國秘書長古特雷斯為「不受歡迎的人」，指責他在伊朗針對以色列的導彈襲擊後，未能像其他國家一樣明確譴責伊朗的行動。卡茨在社交平台X上表示，古特雷斯的立場偏向伊朗及恐怖組織，包括哈馬斯、真主黨和胡塞武裝，稱其是聯合國的「污點」。他還表示，古特雷斯不應踏上以色列的土地。

此前，伊朗於周二晚間向以色列發射了180枚導彈，以報復以色列暗殺其重要盟友和將領的行動。盡管以色列攔截了部分導彈，局勢已朝著地區戰爭的方向發展。

以色列總理內塔尼亞胡誓言對伊朗進行報復，稱伊朗「犯下了大錯，將付出代價」。伊朗指揮官則警告稱，如果以色列展開報復，他們將擴大對以色列基礎設施的打擊。

地區沖突升級

與此同時，以色列報告了在對黎巴嫩真主黨武裝的軍事行動中，第一例士兵陣亡的消息。此次戰鬥標志著該地區沖突的進一步升級。聯合國秘書長古特雷斯敦促各方保持克制，強調需要實現停火。然而，以色列政府認為古特雷斯的立場偏頗，未能充分支持以色列的自衛權，尤其是在10月7日哈馬斯對以色列發動大規模襲擊之後。古特雷斯此前也未明確譴責哈馬斯的行動，並未將其正式列為恐怖組織，這進一步加深了以色列對古特雷斯的不滿。

控制加沙的哈馬斯被以色列以及許多歐美國家認定為恐怖組織，但是中國、俄羅斯、土耳其等國以及聯合國方面始終拒絕做出該認定。

隨著以色列與真主黨幾乎每天在黎巴嫩邊境發生交火，局勢進一步惡化。以色列與伊朗支持的真主黨之間的緊張局勢，始於2023年10月哈馬斯襲擊以色列後。伊朗發射導彈後，聯合國安理會已召開緊急會議以討論該地區的危機。美國和其他盟國也在密切關注局勢，並努力通過外交手段避免沖突升級。

此外，伊朗最高領袖哈梅內伊對美歐的中東存在表示不滿，呼籲外國撤離。他表示，中東國家能夠自行管理局勢，外來勢力只會引發沖突和戰爭。與此同時，法國總統馬克龍和德國總理肖爾茨也譴責了伊朗的導彈襲擊，並呼籲沖突各方保持克制。

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