葉門叛軍稱對以色列發射巡弋飛彈 以國當局未證實

以色列外交部長卡茨9月30日宣布聯合國秘書長古特雷斯為「不受歡迎的人」，指責他在伊朗針對以色列的導彈襲擊後，未能像其他國家一樣明確譴責伊朗的行動。卡茨在社交平台X上表示，古特雷斯的立場偏向伊朗及恐怖組織，包括哈馬斯、真主黨和胡塞武裝，稱其是聯合國的「污點」。他還表示，古特雷斯不應踏上以色列的土地。

2024-10-02 21:52