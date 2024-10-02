葉門叛軍稱對以色列發射巡弋飛彈 以國當局未證實
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天表示，他們朝以色列境內的軍事基地發射巡弋飛彈，這項說法未獲以色列當局證實。
法新社報導，伊朗昨晚朝以色列發射一連串飛彈，區域衝突惡化後，伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」宣布朝以色列發射巡弋飛彈。
青年運動發表聲明說：「葉門武裝部隊的飛彈部隊朝在巴勒斯坦占領區的錫安主義實體（以色列）境內深處的軍事地點採取軍事行動，發射了3枚Quds 5巡弋飛彈。」
「飛彈成功達到目標，但敵人對任務結果秘而不宣。」
青年運動宣稱的攻擊時間不明。以色列軍方對此也未置評證實。
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