伊朗彈道飛彈襲擊！以軍承認空軍基地遭擊中 稱未影響作戰

伊朗1日晚間向以色列帶發動大規模飛彈攻擊，以色列國防軍2日承認，部分空軍基地遭到擊中。

以色列時報報導，以軍表示，飛彈撞擊損毀了這些基地內的辦公大樓與其他維修區域，但不影響以色列空軍（IAF）運作。

以軍表示，IAF沒有飛機在攻擊中受損，所有對空軍基地的飛彈攻擊都被軍方視同「無效」，意味未對IAF持續作戰造成損害。以軍還報告，未對戰鬥機、無人機、其他飛機、彈藥和關鍵基礎設施造成損壞。

報導說，以軍強調伊朗攻擊無效，IAF在接下來的幾小時內繼續作戰，包括針對貝魯特的真主黨進行主要打擊，支援在黎巴嫩南部的地面部隊，以及對加薩走廊進行打擊。此外，伊朗攻擊未造成重大傷亡，只有特拉維夫的2名平民因彈片受到輕傷。

以軍表示，衡量攻擊的有效性，是以造成關鍵基礎設施與資產多大損傷以及多少傷亡為基礎，並稱防空系統成功阻止此類損害和重大傷亡，IAF也正準備按照政治階層的指示，對伊朗做出反應。

⚡️The closes footage yet of Iranian missiles destroying the Nevatim terrorists airbase in the Negev pic.twitter.com/ijqqoPHwfh — War Monitor (@WarMonitors) 2024年10月1日

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