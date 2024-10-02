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伊朗飛彈空襲以色列後 以軍向黎巴嫩南部增兵

中央社／ 耶路撒冷/貝魯特2日綜合外電報導
以色列軍方表示，其正規步兵和裝甲部隊加入了黎巴嫩南部的地面行動。（美聯社）
以色列軍方表示，其正規步兵和裝甲部隊加入了黎巴嫩南部的地面行動。（美聯社）

隨著以色列準備反擊伊朗一連串的飛彈攻擊，以色列軍方今天表示，其正規步兵和裝甲部隊加入了黎巴嫩南部的地面行動，加強對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）施壓。

路透社報導，在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）作戰的同時，以色列遭伊朗襲擊隔天便向黎南增派軍隊，加入與真主黨的衝突中，令外界擔憂產油的中東地區可能陷入更廣泛的衝突。

戈蘭旅（Golani Brigade）、第188裝甲旅和第6步兵旅等來自第36師的步兵和裝甲部隊加入，顯示這項行動已超越有限度突擊的範疇。

以軍表示，這次地面行動主要目標是摧毀邊境的地道和其他基礎設施，並沒有對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）或黎南其他主要城市展開更大規模行動的計畫。

伊朗今天表示，除非出現進一步挑釁，針對以色列的飛彈攻擊已經結束。這是伊朗對以色列所發動最大規模的軍事攻擊，以色列和美國誓言反擊。

美國新聞網站Axios今天引述以色列官員的話報導，以色列將在日內發動「重大報復」，可能鎖定伊朗境內產油設施和其他戰略地點。

儘管聯合國、美國和歐盟（EU）皆呼籲停火，以色列和黎巴嫩真主黨間的戰事今天仍在繼續。

以色列再次轟炸貝魯特南邊郊區，這裡是受伊朗支持的真主黨據點。以色列對據稱屬於真主黨的目標至少發動了12次空襲。

以色列 伊朗

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