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醫護：以軍襲擊加薩並派戰車進入南部 至少60死
醫護人員指出，以色列軍方連夜對加薩走廊各地發動的襲擊造成至少60人死亡，死者包括在收容流離失所家庭的學校尋求庇護的人。同時，以色列戰車推進到南部的汗尤尼斯地區。
路透社報導，根據巴勒斯坦之音（Voice ofPalestine）電台和哈瑪斯（Hamas）媒體報導，以色列戰車突襲了汗尤尼斯（Khan Younis）東區和中區的數個區域，造成至少40人死亡、數十人受傷。
醫護人員指出，加薩市（Gaza City）至少有22名巴勒斯坦人喪生。以色列的襲擊擊中當地一所為流離失所家庭提供庇護的學校，導致17人死亡；另一場襲擊擊中同樣收容流離失所者的阿瑪爾孤兒協會（Al-AmalOrphan Society），造成另外5人死亡。
為報復以色列對德黑蘭當局在黎巴嫩的盟友真主黨（Hezbollah）所採取的行動，伊朗昨晚向以色列發射一連串彈道飛彈，以色列則誓言做出讓敵人「痛苦的回應」。
加薩走廊與以色列已陷入近一年的戰爭，當地的巴勒斯坦人看到數十枚火箭彈朝以色列方向飛去時紛紛慶祝。
目擊者表示，這些火箭彈中有一些被以色列的「鐵穹」（Iron Dome） 反火箭系統攔下，落在加薩走廊，但沒有造成人員傷亡。
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