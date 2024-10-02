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伊朗飛彈攻擊以色列 以國駐台代表：以色列將強硬回應

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
伊朗向以色列發射了逾百枚彈道飛彈，從特拉維夫上空可見飛彈掠過身影。路透
伊朗向以色列發射了逾百枚彈道飛彈，從特拉維夫上空可見飛彈掠過身影。路透

伊朗於當地時間10月1日晚間發射逾百枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市，以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）呼籲，全世界的國家必須聯手孤立伊朗，對其施加嚴厲制裁；她也強調，以色列別無選擇，必須採取行動，認為每個民主國家在面對類似的直接侵略時，必將強烈回應。

伊朗1日晚間向以色列發射百枚彈道飛彈，使中東緊張局勢進一步升級，以色列總理內唐亞胡表示，伊朗「犯了大錯」，並警告伊朗將為此「付出代價」。游瑪雅今也發出聲明指出，以色列今慶祝猶太新年，以色列在節日前夕遭到襲擊，認為伊朗的攻擊是一種侵略和挑釁的行為。

她表示，伊朗未聽從國際社會的呼籲，對以色列發起史上最大的彈道導彈攻擊，直接瞄準800萬名平民，以及耶路撒冷。她指出，這次攻擊使用約200枚導彈，遍布以色列境內，讓整個國家陷入停滯，所有民眾，包括她自己的父母、家人和朋友，都不得不跑進避難所。

游瑪雅批評，伊朗與其恐怖代理人的關係現在已經公開且為人所知，直指伊朗是這個殺戮軸心的首腦，真主黨、哈瑪斯、胡塞武裝、什葉派民兵等都是其代理人。她表示，這個軸心在中東造成破壞，襲擊烏克蘭，威脅歐洲，危害整個世界的和平，只要伊朗在這個軸心中強大，沒有任何人是安全的。

游瑪雅說，在面對如此巨大的威脅和危險時，以色列的回應必須同樣強大而精確！全世界的國家必須聯手孤立伊朗，對其施加嚴厲制裁，並將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，呼籲大家不要被虛假的宣傳所迷惑，認為伊朗現在比以往任何時候都更加激進和凶殘。

她指出，以色列將繼續站在前線，面對直接的威脅，以色列別無選擇，必須採取行動；以色列將在各個戰線保護其公民，並根據國際法對伊朗的攻擊做出強烈回應。

以色列 伊朗

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