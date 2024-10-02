必須展現強大恢復威信 伊朗資深將領說動最高領袖飛彈攻以色列

伊朗在當地時間1日晚上向以色列的心臟地帶發射近200枚彈道飛彈，紐約時報報導，此事在伊朗政府的最高層經歷了數天的尖銳辯論，最後由資深軍事指揮官占了上風。

根據3名伊朗官員說法，此次直接軍事打擊，是伊朗革命衛隊（IRGC）資深軍事指揮官說服了最高領袖哈米尼，才得以進行。他們的論點是，如果伊朗想要表現出強大，這是唯一的行動方針。

根據以方說法，伊朗在此次突襲期間，朝以色列發射約180枚彈道飛彈，部分飛彈抵達，但大多數被攔截。不過，2名知情的IRGC成員透露，若以色列或其頭號盟友美國反擊，伊朗軍方也另外準備了數百枚飛彈，將從西部邊境發射。

紐時報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯2023年10月7日跨境攻打以色列後，一年來真主黨與以國相互攻擊衝突升高；近日以色列加強襲擊真主黨，外界並不清楚做為真主黨靠山的伊朗將如何回應，或是否會做出回應。

一些分析師認為，哈米尼在內的伊朗領導人所發表早期評論顯示，德黑蘭似乎傾向不要直接下場，以免陷入一場對上以色列的全面戰爭。

伊朗官員表示，8月就職的伊朗總統裴澤斯基安私下敦促謹慎行事，他警告以色列正試圖將伊朗誘入更廣泛衝突的圈套。就在真主黨前領導人納斯拉勒被暗殺前幾天，裴澤斯基安在聯合國提到希望緩和緊張局勢，引來保守派嚴厲攻擊裴澤斯基安政府，稱他的說法形同叛國。如今伊朗對以色列發動飛彈襲擊，清楚顯示保守派和主戰派至少在這場爭論中暫時獲勝。

報導稱，伊朗資深軍事指揮官已得出結論，認為要迅速建立針對以色列的威懾力，以扭轉或至少減緩以軍對真主黨的攻勢。他們還主張，更重要的是，伊朗需要採取行動，阻止以色列將注意力轉向德黑蘭，還希望恢復伊朗在「抵抗軸心」成員之間的威信，扭轉外界或區域盟友認為伊朗軟弱的看法。

前述官員告訴紐時，伊朗的戰略轉變，源自伊朗外長阿拉奇等領導人的考量。他們認為，哈瑪斯領導人哈尼雅7月31日遇害，以及最近IRGC高階將領尼爾弗魯珊被殺事件，伊朗沒有立即回應，堪稱失算。伊朗相信，克制已經被誤認為軟弱。阿拉奇告訴其他官員，當西方國家要求伊朗克制，容許加薩進行停火協商時，他們欺騙了伊朗。

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