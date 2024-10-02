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班機飛一半上演「髮夾彎」 伊朗飛彈轟以色列各國急關領空

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伊朗飛彈轟以色列各國急關領空 班機飛一半上演「髮夾彎」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
伊朗1日對以色列發動大規模飛彈攻擊，德國漢莎航空至少有3架原定飛往印度和杜拜的航班，在即將進入伊朗領空前折返法蘭克福。圖／擷自FlightRadar24
伊朗1日對以色列發動大規模飛彈攻擊，德國漢莎航空至少有3架原定飛往印度和杜拜的航班，在即將進入伊朗領空前折返法蘭克福。圖／擷自FlightRadar24

伊朗1日對以色列發動大規模飛彈攻擊，中東大戰一觸即發。伊朗、以色列、約旦、伊拉克等中東國家當局當天紛紛關閉領空。多家航空公司為了避免危險也迅速採取行動，部分航班甚至在飛行途中上演「髮夾彎」，緊急迴避禁飛空域。

商業內幕（Business Insider）報導，根據FlightRadar24的資料，德國漢莎航空至少有3架原定飛往印度與杜拜的航班，在即將進入伊朗領空之前緊急折返，飛回法蘭克福的行程使得飛行時間延長至8小時。

另一架瑞士航空從蘇黎世飛往杜拜的航班，在即將進入伊朗領空前轉向土耳其降落。

阿聯酋航空數架飛往杜拜的班機也受到影響，該航空公司告訴航空新聞網站AirlineGeeks，他們讓部分航班航線改降落別處並取消其他班次。其他多家航空公司也被迫改道，因為歐洲、中東和亞洲之間的航線選擇仍有限。

FlightRadar24的數據顯示，1日一架從倫敦飛往杜拜的英航班機、一架從巴黎飛往安曼的皇家約旦航空班機，以及一架從希臘羅德島飛往特拉維夫的以色列航空班機，全都改降落到賽普勒斯。

FlightRadar24指出，1日稍晚部分禁令解除，約旦和伊拉克在當地時間晚間重新開放領空。但目前選擇飛經該區域的航班並不多。

FlightRadar24指出，1日稍晚部分禁令解除，約旦與伊拉克在當地時間晚間重新開放領空。但目前選擇飛經該區域的航班並不多。圖／擷自FlightRadar24
FlightRadar24指出，1日稍晚部分禁令解除，約旦與伊拉克在當地時間晚間重新開放領空。但目前選擇飛經該區域的航班並不多。圖／擷自FlightRadar24

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