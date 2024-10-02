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伊朗稱對以色列「自衛」行動結束 傳以將反擊產油設施

中央社／ 杜拜2日綜合外電報導
以色列以鐵穹反導系統攔截伊朗10月1日發射過來的飛彈。路透
以色列以鐵穹反導系統攔截伊朗10月1日發射過來的飛彈。路透

伊朗昨天向以色列狂射飛彈後，伊朗外交部長今天說，對以色列行使的「自我防衛」行動已結束，除非對方再「激起進一步報復」。美國媒體報導，以色列可能反擊伊朗產油設施。

路透社報導，德黑蘭昨天向以色列發射近200枚飛彈，報復以軍殺害數名與伊朗結盟的武裝組織領袖。

美國新聞網站Axios今天引述數名以色列官員報導，以色列將在數天內發動「重大報復」，可能鎖定伊朗境內產油設施和其他戰略地點。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天稍早除了在社群媒體平台X發表上述言論，另據伊朗半官方通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）報導，他還說德黑蘭已告知華府勿干涉。

阿拉奇強調，伊朗對以色列出手前並未告知美方，事後則透過瑞士向美國發出警告，表明這是伊朗的自衛權，「我們無意繼續（攻擊）」。他還說伊朗先前已「百般克制」，以利加薩走廊（Gaza Strip）停火。

伊朗外交部先前曾呼籲聯合國安全理事會（UnitedNations Security Council）採取「有意義的行動」，來防範區域和平與安全受到威脅。

阿拉奇在報導中又說：「我對未來的日子感到樂觀。可能會發生衝突，但我們的部隊已做好萬全準備。我們預期接下來幾天可逐漸見到區域情勢回穩。」

以色列 伊朗

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