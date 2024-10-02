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以色列駐丹麥大使館附近發生爆炸 警方調查

中央社／ 哥本哈根2日綜合外電報導

哥本哈根（Copenhagen）北郊的以色列駐丹麥大使館附近發生兩起爆炸事件，警方今天表示已著手展開調查。

路透社報導，哥本哈根警方在社群媒體平台X發文表示：「沒有人受傷，我們正在現場進行初步調查。」

他們說，事件可能與坐落在這一地區的以色列大使館有關，正在調查當中。

根據當地媒體報導，已出動大批警力封鎖大片區域。丹麥報紙B.T.報導，調查人員在現場搜尋證據。

路透社未能立即聯繫上以色列大使館置評。

法新社報導，以色列大使館位於哥本哈根北郊赫勒普（Hellerup）這個高級地段，附近還有伊朗、泰國、土耳其和羅馬尼亞等國的大使館。

發生爆炸事件的同時，中東緊張局勢不斷升級，伊朗朝以色列發射150枚至200枚飛彈，以色列矢言要讓伊朗為這次攻擊「付出代價」。

以色列 伊朗

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