快訊

山陀兒強襲！三仙台驚見「2遊客悠閒觀浪」 海管處傻了：第一次有猴子來

國史館想做總統口述歷史 為何蔡英文、馬英九婉拒？

暖心片曝光！台灣遊客釜山突倒地 韓警、護理師緊急CPR救回一命

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗射飛彈報復 以色列揚言付出代價

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗1日深夜以大量飛彈與火箭轟炸以色列，以軍已表示會讓伊朗付出代價。（中央社）
伊朗1日深夜以大量飛彈與火箭轟炸以色列，以軍已表示會讓伊朗付出代價。（中央社）

以色列要跟伊朗全面開戰了？因應近日真主黨領袖遭以色列擊斃，伊朗1日深夜發射至少180枚飛彈反擊，以色列總理納坦雅胡聲稱多數飛彈都遭防空系統攔截，並痛批伊朗將為此付出代價。但因以色列曾分別入侵加薩走廊與黎巴嫩，聯合國與歐盟譴責伊朗攻擊以色列同時，也呼籲雙方應儘速停火。

西方多譴責伊朗

根據《英國廣播公司》報導，伊朗聯合參謀總長巴哈迪在攻擊完後也揚言，若以色列對其報復，伊朗將會啟動對以色列所有基礎設施的砲轟。但在伊朗飛彈攻擊完以色列時，納坦雅胡早已揚言伊朗將會付出代價。

美國國防部長奧斯汀也馬上與以色列國防部長賈蘭特通話，承諾美軍會繼續與以色列保持聯繫，並譴責伊朗此次發射飛彈的行為。《半島電視台》也提到，英國首相施凱爾、歐洲高峰會主席米契爾、聯合國書長古特雷斯與西班牙總理桑契斯幾人也都發表對伊朗的譴責。不過，加薩與黎巴嫩貝魯特有許多民眾都在歡呼以色列終於受到伊朗攻擊。

勸和無下文

伊朗扶持的武裝組織「伊拉克堅韌合作委員會」也威脅美國，若美軍對伊朗的報復採取反制行動，將會積極攻擊美軍在伊拉克境內的基地。目前以色列正在加薩進行全面掃蕩的軍事行動，仍未完全擊敗哈瑪斯，而在黎巴嫩南部，以色列軍方則希望對真主黨進行有限精準打擊，但外界認為在真主黨反擊下，以色列恐陷入雙線開戰泥淖。

歐洲新聞網》提到，除了以色列與加薩的三階段停火方案，美國、法國、德國與英國等國也提出以色列與真主黨的3周停火方案，還有澳洲、日本、加拿大、義大利、沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達呼籲以色列與真主黨停火，看來都沒有下文，讓國際愈來愈擔心中東衝突恐擴大。

【更多精采內容，詳見

以色列 伊朗

延伸閱讀

以色列已突襲黎巴嫩南部70多次 真主黨逾半彈藥庫被毀

間諜衛星已偵知 以色列攔截多數伊朗飛彈

以色列遭射200枚飛彈 內唐亞胡：伊朗將付出代價

以色列遭伊朗飛彈襲擊 納坦雅胡揚言報復

相關新聞

伊朗飛彈多落空 彭博：又犯戰略失誤 給以色列不可抗拒的反擊機會

伊朗1日對以色列無預警發動空襲，彭博資訊分析，伊朗今年4月空襲以色列時，所有飛彈幾乎都被擊落，犯下重大戰略失誤，今次空襲...

伊朗轟炸以色列規模史上最大 CNN分析：聚焦襲擊3目標

伊朗1日晚間對以色列發射約180枚飛彈，軍事行動規模創歷來最大，CNN針對飛彈落點位置進行分析後發現，伊朗至少針對以色列...

成功攔截伊朗百枚飛彈！CNN揭秘以色列多層防空系統 鐵穹只是基礎

伊朗1日晚間朝以色列發射約200枚飛彈，攻擊歷時約1小時，但大多數都遭到攔截，以色列也未傳出有人員傷亡，而這一切都要歸功...

伊朗射飛彈報復 以色列揚言付出代價

以色列要跟伊朗全面開戰了？因應近日真主黨領袖遭以色列擊斃，伊朗1日深夜發射至少180枚飛彈反擊，以色列總理納坦雅胡聲稱多數飛彈都遭防空系統攔截，並痛批伊朗將為此付出代價。

伊朗發射近200彈道飛彈攻擊 以色列揚言以牙還牙

中東戰火持續擴大，以色列與伊朗等阿拉伯國家一年多來的衝突緊張再次升高，伊朗1日對以色列發射至少180枚飛彈。美聯社報導，...

以色列宣布「地面入侵」黎巴嫩南部 美知情且同意

以色列國防軍1日宣布對黎巴嫩南部「有限度」地面入侵，鎖定黎國武裝團體真主黨在邊境沿線據點。真主黨則聲稱發射飛彈攻擊以軍據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。