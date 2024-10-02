伊朗射飛彈報復 以色列揚言付出代價

以色列要跟伊朗全面開戰了？因應近日真主黨領袖遭以色列擊斃，伊朗1日深夜發射至少180枚飛彈反擊，以色列總理納坦雅胡聲稱多數飛彈都遭防空系統攔截，並痛批伊朗將為此付出代價。但因以色列曾分別入侵加薩走廊與黎巴嫩，聯合國與歐盟譴責伊朗攻擊以色列同時，也呼籲雙方應儘速停火。

西方多譴責伊朗

根據《英國廣播公司》報導，伊朗聯合參謀總長巴哈迪在攻擊完後也揚言，若以色列對其報復，伊朗將會啟動對以色列所有基礎設施的砲轟。但在伊朗飛彈攻擊完以色列時，納坦雅胡早已揚言伊朗將會付出代價。

美國國防部長奧斯汀也馬上與以色列國防部長賈蘭特通話，承諾美軍會繼續與以色列保持聯繫，並譴責伊朗此次發射飛彈的行為。《半島電視台》也提到，英國首相施凱爾、歐洲高峰會主席米契爾、聯合國書長古特雷斯與西班牙總理桑契斯幾人也都發表對伊朗的譴責。不過，加薩與黎巴嫩貝魯特有許多民眾都在歡呼以色列終於受到伊朗攻擊。

勸和無下文

伊朗扶持的武裝組織「伊拉克堅韌合作委員會」也威脅美國，若美軍對伊朗的報復採取反制行動，將會積極攻擊美軍在伊拉克境內的基地。目前以色列正在加薩進行全面掃蕩的軍事行動，仍未完全擊敗哈瑪斯，而在黎巴嫩南部，以色列軍方則希望對真主黨進行有限精準打擊，但外界認為在真主黨反擊下，以色列恐陷入雙線開戰泥淖。

《歐洲新聞網》提到，除了以色列與加薩的三階段停火方案，美國、法國、德國與英國等國也提出以色列與真主黨的3周停火方案，還有澳洲、日本、加拿大、義大利、沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達呼籲以色列與真主黨停火，看來都沒有下文，讓國際愈來愈擔心中東衝突恐擴大。

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