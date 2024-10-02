以色列遭伊朗飛彈襲擊 納坦雅胡揚言報復

以哈衝突即將滿一年，以色列特拉維夫週二（10月1日）發生一起槍擊案，兩名槍手在火車站向等車的路人開火，隨後被以色列安全部隊及一名武裝平民擊斃，共造成至少人6死亡、9人受傷。

以色列警方已將這起事件定調為「恐怖攻擊」，但巴勒斯坦武裝派別或其他激進組織目前尚未宣稱對此事負責。

該起事件發生不久後，伊朗也向以色列發射多枚飛彈，讓以方一度關閉領空。以色列稱，該起攻擊涉及約180枚彈道飛彈。網路上也出現許多伊朗飛彈被以色列防空系統擊落、在空中爆炸的畫面。

伊朗國家電視台援引伊斯蘭革命衛隊的消息稱，90%飛彈擊中以色列的戰略目標。

以色列海軍少將哈加裡（Daniel Hagari）表示，大部分飛彈都被「以色列和美國領導的防禦聯盟攔截」，但以色列中、南部有少數地區被擊中，批評「伊朗的襲擊是一次嚴重而危險的升級」。

倫敦智庫「皇家聯合三軍研究所」高級研究員、中東安全專家奧塞利克（Burcu Ozcelik）向DW表示，伊朗承受著越來越大的壓力，要求該國針對以色列殺害哈馬斯及真主黨領導人做出回應，若伊朗不對此採取任何行動，德黑蘭的影響力就會被削弱，「對於伊朗強硬派和該地區的抵抗軸心來說，這可能是無法挽回的」。

奧塞利克也指出：「就目前而言，這似乎是一次有限度的飛彈齊射，目的在重新建立起一定的威懾力。」

但是她也說，由於當前有關伊朗飛彈造成的損失的相關訊息仍然很少，「如果以色列境內出現平民傷亡，那麼局勢將面臨升級的嚴重風險。」

專家：伊朗動用最先進飛彈

值得注意的是，伊朗在今年4月也曾向以色列發動飛彈及無人機攻擊，報復以軍對伊朗駐大馬士革領事館發動空襲。

不過倫敦國際戰略研究所的軍事專家辛茲（Fabian Hinz）告訴DW，最新這起空襲的攻擊範圍比4月更大，「我們看到的是伊朗的一次大規模襲擊。影片顯示，一些彈道飛彈重返大氣層的部分沒有被擊落。時間會告訴我們損壞的情況」。

辛茲指出，當前許多飛彈殘骸的照片都顯示出伊朗此次使用的是「要塞破壞者」（Kheibar Shekan）以及「法塔1型」（Fattah I），兩者都屬於伊朗當前擁有該射程最先進的飛彈。

辛茲表示，伊朗可能希望最大限度地減少預警，降低以色列為襲擊做準備的能力。

伊朗：報復哈馬斯、真主黨領袖被殺

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，向以色列發射飛彈是對以色列殺害伊朗革命衛隊、真主黨和哈馬斯領導人的報復行動。伊朗總統佩澤希齊揚稱，該場攻擊是對以色列侵略的回應，並宣稱伊朗方面的目的為「和平」。

佩澤希齊稱：「基於我們的合法權利，為了伊朗和中東的和平與安全，我們對以色列的侵略做出了果斷反應......這一行動是為了捍衛伊朗及其公民的利益。」

伊朗外交部長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）則宣稱，德黑蘭在週二的行動採取了極大的克制，以為加薩停火保留空間，透露伊朗方面沒有計劃進行下一步攻擊，「除非以色列決定招致進一步報復，否則我們的行動就結束了」。

阿拉格齊將該場行動定調為根據聯合國憲章所行使的「自衛」行動，「僅針對以色列在加薩地區和黎巴嫩進行種族滅絕的軍事地點。」

以色列否認在中東的軍事行動涉及「種族滅絕」，稱以軍在軍事行動中注意保護平民生命。 總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在以方遭攻擊幾個小時後表示，伊朗將為對以發射飛彈「付出代價」，並警告道：「誰攻擊我們，我們就攻擊他們。」

各方如何回應

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）譴責「中東衝突不斷擴大、不斷升級」，「這必須停止，我們絕對需要停火」。

美國總統拜登則命令美軍支持以色列防禦伊朗飛彈攻擊，協助擊落針對以色列的飛彈，並表示美方正在與以色列討論如何應對這起攻擊事件。

歐盟外交事務負責人博雷爾（Josep Borrell）發布聲明：「歐盟以最強烈的措辭譴責伊朗對以色列的襲擊......有可能加劇無法控制的地區局勢升級」。

德國外長貝爾博克在社群平台上表示：「以色列目前正遭受伊朗的飛彈襲擊。我以最強烈的措辭譴責當前的襲擊」，並稱德國已警告伊朗「不要出現這種危險的升級。伊朗必須立即停止攻擊」。

法國總統馬克宏發表聲明，同樣以「最強烈的措辭」譴責該場攻擊，除了敦促真主黨停止針對以色列及其人民的恐怖行動，也要求以色列盡快結束軍事行動，並補充說法國已調動其在中東的軍事資源來對抗德黑蘭。

日本新首相石破茂也譴責伊朗對以色列的攻擊，並稱將與美國合作緩和局勢，防止升級為全面戰爭。

中國官方則尚未對此事表態，不過中國駐伊朗大使館此前曾警告，中東地區緊張局勢加劇，呼籲當地中國公民及企業關注形勢發展。

（綜合報導）

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