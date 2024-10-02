伊朗飛彈多落空 彭博：又犯戰略失誤 給以色列不可抗拒的反擊機會

伊朗1日對以色列無預警發動空襲，彭博資訊分析，伊朗今年4月空襲以色列時，所有飛彈幾乎都被擊落，犯下重大戰略失誤，今次空襲威力似乎更猛，但看起來又像是另一個錯誤。

伊朗4月向以色列發射約300枚飛彈和無人機攻擊，結果以失敗收場，本次發射的180枚飛彈數量顯得較少，但威力更強大，卻也幾乎都被攔截，未造成重大損傷。

報導指出，德黑蘭當局的本意是展現實力，而非擴大衝突，但卻盡顯弱點，表明既沒能力也無意猛烈反擊。

在伊朗再度空襲後，前以色列情報官員梅拉梅德（Avi Melamed）表示，「以色列別無選擇，只能做出回應，這次回應預計會很快，且規模會比4月大得多」。儘管本次的彈道飛彈攻擊可能沒有造成太多傷亡，但這不是一場電子遊戲，伊朗的二次誤判為以色列提供一個不可抗拒的回擊機會。

報導指出，以軍現在可以迫使伊朗陷入更嚴重困境，以色列可能將對伊朗進行比4月更大規模的飛彈回擊，雙方衝突進一步升溫，甚至使美國捲入其中。

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