中東衝突擴大 以色列伊朗空中武力比一比

伊朗1日晚間發射約200枚飛彈打擊以色列多處目標，報復以軍上週空襲貝魯特南郊時擊斃德黑蘭所支持真主黨的領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah），中東衝突再次升級。

路透社剖析伊朗與以色列的空軍與防空系統。

● 伊朗

根據倫敦國際戰略研究所（IISS）報告，伊朗空軍擁有3.7萬人，但長達數十年的國際制裁已大幅阻斷伊朗取得最新高科技軍事裝備的途徑。伊朗空軍僅有數十架能作戰的飛機，包括俄製戰機及1979年巴勒維王室被伊斯蘭革命推翻前購自美國的老舊機型。

IISS指出，德黑蘭當局擁有2個戰鬥機中隊，一個有9架美製F-4及F-5戰機，另一個有俄製蘇愷-24（Sukhoi-24）、米格-29（MiG-29）、F-7和美製F-14戰機。

此外，伊朗也擁有許多自殺無人機。分析人士估計，伊朗握有數千架無人機，還有超過3500枚地對地飛彈，部分搭載500公斤級彈頭，但射程足以攻擊以色列的飛彈數量恐不多。

伊朗空軍司令今年4月曾說，蘇愷-24戰機處於「最佳戰備狀態」，可應對任何潛在的以色列攻擊。然路透社認為伊朗仰賴這款自1960年代的蘇式飛機，凸顯空軍戰力相對薄弱。

防空方面，伊朗依賴俄製與國產的地對空飛彈和防空系統。德黑蘭當局2016年取得購自俄羅斯的S-300，是一種長程地對空飛彈系統，能同時應付戰機、彈道飛彈等多重目標。

此外，伊朗還擁有國產「巴瓦373」（Bavar-373）地對空飛彈，以及新獵人（Sayyad）和雷霆（Raad）防禦系統。

● 以色列

以色列空軍因有美國撐腰而更加先進，握有數百架F-15、F-16和F-35戰機。今年4月，伊朗用自殺無人機及飛彈，首次直接對以色列本土發動攻擊時，這些戰機在擊落伊朗無人機的過程中發揮重要作用。

以色列空軍雖缺乏長程轟炸機，但他們將小型波音（Boeing）707機隊改裝成加油機，能讓戰機抵近伊朗展開精準打擊任務。

以色列空軍今年7月也展現出打擊長程目標的能力，派出戰機空襲葉門荷台達港（Hodeidah）附近目標，藉此報復葉門叛軍青年運動（Houthi）對以色列商業中心特拉維夫（Tel Aviv）發動的無人機攻擊。

作為無人機技術先驅，以色列擁有可飛行超過30小時「蒼鷺」（Heron）無人機，足以執行遠程作戰任務；以色列製的「狄賴拉」（Delilah）滯空攻擊彈藥（loitering munitions）射程預估可達250公里，雖不足以抵達波灣地區，但空軍可將彈藥載至更接近伊朗邊境的地方，來彌補射程不足。

外界普遍認為以色列已研發出長程地對地飛彈，但以色列對此不置可否。

1991年波斯灣戰爭（Gulf War）後，以色列在美國協助下打造出多層次防空系統，讓以色列可用更多方式擊落伊朗的長程無人機和飛彈，其中「飛箭三型」（Arrow 3）是攔截高度最高的系統，可在太空中攔截彈道飛彈，舊版「飛箭二型」（Arrow-2）可在較低空域發揮作用。

此外，「大衛投石索」（David's Sling）可對抗中程彈道飛彈和巡弋飛彈，「鐵穹」（Iron Dome）主要用來進行短程防禦，攔截伊朗支持的哈瑪斯組織（Hamas）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發射的火箭彈和迫擊砲，但理論上也能對抗「飛箭」或「大衛投石索」沒攔到的飛彈。

以色列的防空系統可與美國在中東區域的攔截系統對接，以建立聯合防禦能力。

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