伊朗射200枚飛彈報復以色列 中東大戰山雨欲來

伊朗1日晚間發射約200枚彈道飛彈打擊以色列各處，報復對方近期接連狙殺哈瑪斯、真主黨高層。伊朗聲稱90%的飛彈命中目標，以色列則稱在美國協助下攔截大部分來襲飛彈。

以色列各地深夜響起空襲警報、民眾紛紛避難，社群媒體一些影像顯示飛彈如流星雨般來襲。華盛頓郵報指出，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向媒體表示伊朗1日對以色列發射近200枚彈道飛彈。

● 伊朗飛彈鎖定以軍基地 以方聲稱擊落大部分

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，在以軍和美軍驅逐艦聯手下，大部分來襲飛彈都被攔截，僅少部分打中以色列。

華郵指出，以色列上週擊斃德黑蘭重要盟友、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（HasanNasrallah），當前以色列地面部隊也已開始入侵黎巴嫩南部。另據趕赴現場的醫務人員指稱，伊朗飛彈攻擊期間，以色列特拉維夫的雅法（Jaffa）一處商業區內多處地點發生槍擊，造成7死、11傷。

華爾街日報引述美方官員表示，射向特拉維夫的飛彈多遭攔截，這波攻擊鎖定多個以色列空軍基地，位於尼格夫沙漠（Negev Desert）的內瓦庭空軍基地（Nevatim base）遭擊中；以色列軍情單位摩薩德（Mossad）的總部也是目標，但沒被打中。

五角大廈表示，伊朗1日發射約200枚彈道飛彈；今年4月伊朗為報復以色列而史上首度飛彈直攻以色列，當時發射120枚彈道飛彈、30枚巡弋飛彈和150架無人機。

貝魯特「馬爾科姆柯爾卡內基中東中心」（Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center）副所長哈格阿里（Mohanad Hage Ali）表示，伊朗這次攻擊讓以色列反擊時有理由直接打伊朗本土，恐引爆中東戰爭。

半島電視台（Al Jazeera）網站報導，以色列誓言將報復。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，德黑蘭「犯下大錯、必將為此付出代價」。

● 以色列揚言報復 中東戰爭一觸即發

美國拜登政府則承諾堅定不移支持以色列，警告伊朗襲擊美國最重要盟友的「嚴重後果」。

伊朗「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示德黑蘭行使合法權利，1日晚間對以色列目標採取報復性飛彈攻擊，用意是確保區域安全並警告敵人別與伊朗衝突。

裴澤斯基安1日晚間在社媒X的帳號發文表示，此舉是為捍衛伊朗的利益與相關個人，「尼坦雅胡要記住，伊朗不好戰，但絕不接受任何威脅」。

伊朗法斯通訊社（Fars）報導，伊朗革命衛隊（IRGC）稱飛彈攻擊是為報復以色列上週空襲殺害真主黨領袖納斯拉勒與伊朗革命衛隊指揮官尼爾弗魯珊（Abbas Nilforoushan），以及今年稍早殺害哈瑪斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）。

伊朗革命衛隊在聲明裡指出，飛彈鎖定特拉維夫地區3座軍事基地，還說90%的飛彈順利擊中目標。

路透社引述伊朗一名高層透露，飛彈攻擊的命令是由伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）所下達。

伊拉克一些背後有伊朗支持的武裝團體表示，若美國幫以色列報復這次飛彈遇襲或以色列使用伊拉克空域攻擊伊朗，他們就會攻擊伊拉克與區域內的美軍基地。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對「中東衝突擴大」提出譴責。他在一份聲明中痛批中東衝突一而再、再而三升級，「這種情況必須停止。我們絕對需要停火」。

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