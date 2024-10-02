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虛驚一夜？遲來的報復？伊朗轟擊以色列「無重大傷亡」

伊朗空襲以色列 日美領袖會談：合作致力平息事態

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本首相石破茂今天上午跟美國總統拜登進行電話會談，有關伊朗發射彈道飛彈空襲以色列，兩人確認將合作致力平息事態，防止情勢擴大成全面戰爭。

石破昨天獲日本國會兩院指名為新任首相，「石破內閣」同日晚間正式上路。

日本放送協會（NHK）報導，石破今天上午7時30分左右進入首相官邸，與拜登進行上任首相後的首度電話會談。

有關伊朗發射彈道飛彈空襲以色列，石破對此表達不可接受及嚴厲譴責伊朗之意；而為了防止情勢發展成全面戰爭，石破與拜登確認將合作致力平息事態。

石破在會談上表示，前首相岸田文雄和拜登間已顯著加強日美同盟，「我將繼承此一路線，並進一步強化同盟關係」。

石破也說明日本增加編列防衛預算並強化防衛力的政策方針，並希望進一步強化日美韓3國、日美澳印4國及日美菲3國等志同道合國家間的網絡。

石破還跟拜登確認，將合作因應北韓綁架日本人問題。兩人同意包括韓國在內的日美韓3國等，將針對舉行日美兩國與相關國家領袖會談展開協調。

至於石破希望評估修改「日美地位協定」，今天並沒有在電話會談中成為討論議題。

石破在會談後受訪表示，雖然這次是自己過去擔任自民黨幹事長時，跟時任副總統的拜登在白宮會談約一小時後再度會談，但可以感覺到雙方對話非常熱烈。

有關修正日美地位協定，石破說，希望未來再找機會進行討論。

以色列 伊朗

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