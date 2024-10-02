伊朗飛彈空襲以色列 日相石破茂嚴厲譴責

伊朗發射至少逾百枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市，日本首相石破茂今天對此表示，「絕不允許伊朗所進行的攻擊，要予以嚴厲譴責」。

伊朗朝以色列發射一連串飛彈，對其支持的民兵組織領袖遇襲身亡做出回應；以色列民眾被迫前往安全處所避難，以國全境響起空襲警報。

日本每日新聞報導，石破今天上午在首相官邸受訪時，考量到與美國等國合作說，「將進行緊密合作避免事態擴大到全面戰爭，共同努力讓情勢得以平息」。

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