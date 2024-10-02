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成功攔截伊朗百枚飛彈！CNN揭秘以色列多層防空系統 鐵穹只是基礎
伊朗1日晚間朝以色列發射約200枚飛彈，攻擊歷時約1小時，但大多數都遭到攔截，以色列也未傳出有人員傷亡，而這一切都要歸功於以色列的多層防空系統。
CNN報導，以色列在阻止各種攻擊方面部署了一系列系統，從飛彈飛越大氣層到低空飛行的巡弋飛彈和火箭。
自從哈瑪斯與以色列去年爆發衝突後，以色列的鐵穹系統（Iron Dome）便經常立下大功、躍上媒體版面，但以色列飛彈防禦組織（IMDO）表示，鐵穹是其最底層飛彈防禦系統，至少有10個鐵穹砲台部署在以色列境內，配備雷達和指揮控制系統，能夠迅速對來襲飛彈做出反應。
IMDO指出，「大衛投石索」（David's Sling）是其次一層的飛彈防禦系統，由以色列拉斐爾先進防禦系統公司和美國國防巨擘雷神公司聯手研發，能夠防禦短程和中程威脅。
此外，以色列還擁有「箭 2」（Arrow-2）和「箭 3」（Arrow-3）系統，用於在最後階段摧毀大氣層外的彈道飛彈，其中「箭 2」射程可達56英里，最高攔截高度為32英里，被認為是以往以色列曾使用的美國愛國者飛彈防禦系統的升級版本，而「箭 3」則採用命中殺傷技術，在太空階段即對來襲彈道飛彈進行攔截，確保其無法重返大氣層並接近目標。
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