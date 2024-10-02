伊朗飛彈空襲後 以色列遭標普今年來第二次調降信評

在伊朗向以色列發射約200枚彈道飛彈數小時後，標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）今年第二次調降以色列信評。該國際信評機構周二發表聲明說，以色列的主權評級由A+降至A，展望仍為負面，理由是以色列與真主黨的衝突 「愈來愈可能 」激化。

標準普爾分析師在聲明中說：「鑒於近期戰事升級，我們認為以色列與真主黨的衝突愈來愈有可能變得更持久和激化，從而對以色列構成安全風險。」

在標準普爾之前，穆迪（Moody's Ratings）上周五先調降了以色列的主權評級。

伊朗向以色列發射彈道飛彈是兩個中東宿敵之間緊張局勢的急劇升級，此次衝突始於伊朗的長期盟友哈馬斯去年10月7日在以色列南部發動致命襲擊，而以色列攻擊加薩走廊進行報復，軍事行動現在轉移到黎巴嫩。

以色列財政部主計長Yali Rothenberg表示，那個決定「因應戰事持續」，但也強調「以色列經濟的多元化，有能力從危機中恢復過來」。他說：「以色列的國際收支平衡仍然強健，國家繼續保持顯著的經常帳順差，同時握有高額的外匯儲備，這會為以色列經濟提供安全緩衝。」

事實證明，以色列為軍事衝突付出了高昂的財政代價。政府支出和預算赤字都在飆升。以色列官員估計，到明年底，戰爭的成本將達約660億美元，占國內生產毛額的12%以上。與此同時，旅遊業、農業和建築業等行業已經下滑。

標準普爾將以色列今、明兩年實質成長的預測值分別調降至0%與2.2%，並預期隨著國防相關支出增加，短期與中期的財政赤字將雙雙擴大。

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