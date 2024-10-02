伊朗181飛彈攻擊 以色列民眾從忙過年採買變避難

猶太新年將至，1日原本是以色列人忙著採購準備過年的日子，卻變成是必須躲進防空室的一天。伊朗向以色列發射181枚彈道飛彈，以國大部分地區響起逾1800個警報；這是中央社記者近一整年感覺最強烈的一次飛彈攻擊。

今天是猶太新年的除夕，昨天原本是許多以色列人提早放假或忙著採購準備過年，但卻變成是讓許多以色列人緊張、躲進防空室的一天。

先是約在當地時間上午11時左右，特拉維夫和以色列中部地區響起警報，多枚火箭攻擊造成一位公車司機和一位年輕男子受砲彈碎片擊傷。事後以色列國防軍表示，警報是由黎巴嫩向以色列發射的火箭所觸發，並表示成功攔截了真主黨針對特拉維夫地區發射的遠程火箭。

這系列火箭警報後，特拉維夫傳統市場、海灘和街道開始變得冷清。

大約傍晚6點30分左右，又有消息指出伊朗將發動飛彈空襲，於是以色列國防軍採取了幾乎史無前例的防禦措施，提前警告特拉維夫地區的居民即將到來的伊朗飛彈攻擊，由於對伊朗的威脅感到嚴峻，強調特拉維夫居民應進入防空室或保持在防空避難所附近。

伊朗的彈道飛彈密集攻擊在晚間約7點20分左右開始，特拉維夫上空閃爍著火球和火箭殘骸，被攔截的飛彈爆炸聲接連不斷，響聲比以往大聲且頻繁。

這是中央社記者近一整年在特拉維夫感覺最強烈的一次飛彈攻擊。

據報導伊朗向以色列共發射了181枚彈道飛彈，導致以色列大部分地區拉響逾1800個警報。

儘管伊朗這次襲擊規模龐大，以色列僅3人受輕傷。根據以色列第12頻道電視台（Channel 12）的軍事政治專家分析顯示，以色列可能會對此次伊朗的直接攻擊作出強烈反應。

伊朗方面則表示，這次攻擊是對先前哈瑪斯組織（Hamas）領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭（Tehran）遇襲身亡及上週黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）及其隨行高級官員遭遇暗殺的回應。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）發表聲明表示：「由於公民的冷靜應對和遵循安全指引，受傷人數得以控制，至今未有已知的死亡案例。」他補充道：「我們長期以來一直面臨多戰場的戰爭威脅。伊朗此次發射的飛彈範圍更廣，但我們已經建立了相應的防禦措施，一旦時機成熟，我們將迅速採取行動。」

晚間特拉維夫班古里昂（Ben Gurion）機場一度暫停所有航班起降，並要求在空中的飛機調頭返回，約9點左右機場恢復正常運作。

此外，約旦和伊拉克也宣布關閉領空。據報導，美國大使館在襲擊前警告其工作人員及家人就地避難，位於特拉維夫北部的以色列情報總部也已提前撤離。

伊朗上次襲擊以色列是在4月，當時其飛彈被以色列、美國、法國、約旦和英國聯合攔截行動擊敗。此次襲擊規模被推測超過4月的120枚飛彈、170架無人機和多枚巡航飛彈的規模。

據「紐約時報」（The New York Times）報導，3名以色列官員稍早前表示，這次襲擊可能是針對特拉維夫北部的軍事空軍基地和情報總部。

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