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伊朗狂射飛彈 美以重話警告德黑蘭將有嚴重後果

中央社／ 耶路撒冷1日綜合外電報導

伊朗以色列發動一波飛彈攻擊後，美國今天正與以色列討論一項聯合因應作為，警告德黑蘭當局必有「嚴重後果」。

綜合法新社和路透社報導，以色列表示射進國土的飛彈達180枚，絕大多數被防空系統攔截。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（DanielHagari）說，中部地區遭受「少數」襲擊，南部地區也發生若干襲擊事件。以軍公布的影片顯示，中部城市加德拉（Gadera）一所學校被伊朗飛彈重創。

以色列當局表示，沒有接獲人員傷亡的通報，但在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）有1名男子遇害。

以色列矢言將讓伊朗就這波攻擊「付出代價」。

根據一份聲明，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）在一場政治安全會議中，開門見山地說：「伊朗今晚犯下重大錯誤，它將因此付出代價。」

美國總統拜登表示美國「全力支持」以色列，還說他將與尼坦雅胡討論因應作為。至於有哪些因應作為，拜登說：「目前還在討論當中，等著看吧。」

伊朗方面則揚言會打擊任何代表以色列介入伊朗領土的勢力。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）稍早表示，他們鎖定以色列商業重鎮特拉維夫（Tel Aviv）「3個軍事基地」，藉此回應以軍上週擊斃黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

近整整1年前，以色列在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭，以軍過去兩週又升高對黎巴嫩的攻勢，包括昨天開始的地面行動，讓各界日益憂心，伊朗和美國將捲入這場區域爭端。

以色列 伊朗

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