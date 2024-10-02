以色列特拉維夫疑發生槍擊刺人恐攻 至少6死9傷

以色列警方表示，中部城市特拉維夫疑似發生槍擊與揮刀砍人的恐怖攻擊事件，造成至少6人死亡、9人受傷，兩名襲擊者已遭「制伏」。

綜合路透社與法新社報導，警方說，兩名「恐怖分子」在特拉維夫（Tel Aviv）輕軌大開殺戒，接著徒步逃離現場，最後遭平民與檢查員使用私人手槍擊斃。

目前尚無團體出面宣稱犯案，但以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）說，襲擊者是來自約旦河西岸（West Bank）城市希布倫（Hebron）的巴勒斯坦人。

強硬派的史莫崔赫說，他將要求內閣把犯嫌的家人驅逐到加薩（Gaza）並摧毀他們的住家。

警方形容這起攻擊事件為槍擊兼揮刀砍人案，且發生在伊朗朝特拉維夫周遭多個目標發射約180枚飛彈前不久。

電視畫面顯示，持槍歹徒在一處輕軌車站下車，接著朝人開槍。

以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（MDA）表示，他們於晚間7時01分收到有人遭槍擊受傷的通報。

紅色大衛之星表示，救護與醫療輔助人員為傷勢不一的數名傷患提供現場急救，其中有些人沒有意識。

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