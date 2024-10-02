以色列遭空襲！內唐亞胡：伊朗犯下大錯 將付出代價

伊朗1日晚間向以色列發射百枚彈道飛彈，使中東緊張局勢進一步升級，以色列總理內唐亞胡表示，伊朗「犯了大錯」，並警告伊朗將為此「付出代價」。

內唐亞胡1日在與政治安全內閣會議期間發表的影片中指出，「今晚，伊朗再次向以色列發射了數百枚飛彈。這次攻擊失敗，因為被以色列最先進的防空系統成功攔截。」

以色列國防軍（IDF）稍早表示，尚未收到有人員傷亡報告，該國防空系統已攔截許多來襲飛彈，但其中一些落在以色列中部和南部。

內唐亞胡同時讚許以色列國防軍的表現，稱其為「一項令人印象深刻的成就」。此外也敦促公眾持續保持警惕，並感謝美國在防禦努力的支持。

他強調，「伊朗今晚犯了大錯，他們將為此付出代價。伊朗政權無法理解我們捍衛自己的決心，也無法理解我們報復敵人的決心。」稱「我們遵守的規則很簡單：誰攻擊我們，我們就攻擊他。」

內唐亞胡還對當天發生在特拉維夫賈法區的襲擊事件表示哀悼，向遇難者家屬表示哀悼，「與飛彈攻擊一樣，這次襲擊背後也有一隻蓄意的殺戮之手，它來自德黑蘭。」

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