快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

伊朗稱已發揮極大自制 若以色列再報復則將更強烈回應

聯合報／ 編譯馮克芸╱即時報導
伊朗首都德黑蘭街頭，1日晚間有人在已故真主黨領袖納斯拉勒的人像旁放煙火，慶祝對以色列的飛彈攻擊。美聯社
伊朗首都德黑蘭街頭，1日晚間有人在已故真主黨領袖納斯拉勒的人像旁放煙火，慶祝對以色列的飛彈攻擊。美聯社

伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）2日凌晨在社群平台X上發文稱，伊朗對以色列的飛彈攻擊已結束，但若以色列進一步報復，伊朗將更強烈回應。

阿拉奇說，伊朗根據聯合國憲章第51條，執行自衛，只瞄準那些負責在加薩及黎巴嫩執行屠殺的以色列軍事及安全地點。他還說，伊朗是在發揮極大自制近兩個月後才展開此次行動，為加薩的停火提供了空間。若以色列進一步報復，伊朗將更強烈回應。

阿拉奇同時向以色列的盟友喊話，希望他們向以國施壓，使中東的衝突降級。他呼籲那些盟國，承擔更大責任，管住以國的好戰分子，而非「涉入以色列的蠢事」。

伊朗革命衛隊威脅，若以色列為這波飛彈攻擊再報復，伊朗將發動「決定性攻擊」。

革命衛隊稱1日的攻擊目標是特拉維夫附近的3個軍事基地，以及空軍及雷達基地，而伊朗90% 飛彈命中了目標。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

傳伊朗攻擊以色列首度動用自製極音速飛彈「法塔」

以色列下一步會報復攻擊伊朗核設施？美判斷以方行動將決定戰爭走向

伊朗革命衛隊：以色列若回應空襲 將受到毀滅性攻擊

伊朗飛彈空襲以色列 中東衝突再升高

相關新聞

伊朗稱已發揮極大自制 若以色列再報復則將更強烈回應

伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）2日凌晨在社群平台X上發文稱，伊朗對以色列的飛彈攻擊已結束，但...

傳伊朗攻擊以色列首度動用自製極音速飛彈「法塔」

衛報引述伊朗國營電視報導，伊朗在1日對以色列的飛彈攻擊中，首次動用伊朗自製的極音速飛彈「法塔」（Fattah）。

以色列下一步會報復攻擊伊朗核設施？美判斷以方行動將決定戰爭走向

紐約時報報導，美國專家從伊朗1日攻擊以色列所使用的武器、美國及以色列所獲預警的時間判斷，伊朗的攻擊較今年4月那次升級。至...

伊朗向以色列發射逾200枚飛彈 以軍稱攻擊已結束未傳傷亡

紐約時報報導，伊朗1日晚間向以色列發射至少200枚彈道飛彈，這次攻擊象徵以色列和伊朗之間的衝突升級，可能使區域進一步陷入...

以色列威脅報復伊朗飛彈攻擊 聯國祕書長譴責中東衝突惡化再惡化

衛報報導，以色列國防軍發言人哈加里說，伊朗1日的飛彈攻擊是對以國的「嚴重攻擊」，此事「將會有後果」。

以宣布地面入侵黎 美知情且同意

以色列國防軍一日宣布對黎巴嫩南部「有限度」地面入侵，鎖定黎國武裝團體真主黨在邊境沿線據點。真主黨則聲稱發射飛彈攻擊以軍據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。