伊朗稱已發揮極大自制 若以色列再報復則將更強烈回應
伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）2日凌晨在社群平台X上發文稱，伊朗對以色列的飛彈攻擊已結束，但若以色列進一步報復，伊朗將更強烈回應。
阿拉奇說，伊朗根據聯合國憲章第51條，執行自衛，只瞄準那些負責在加薩及黎巴嫩執行屠殺的以色列軍事及安全地點。他還說，伊朗是在發揮極大自制近兩個月後才展開此次行動，為加薩的停火提供了空間。若以色列進一步報復，伊朗將更強烈回應。
阿拉奇同時向以色列的盟友喊話，希望他們向以國施壓，使中東的衝突降級。他呼籲那些盟國，承擔更大責任，管住以國的好戰分子，而非「涉入以色列的蠢事」。
伊朗革命衛隊威脅，若以色列為這波飛彈攻擊再報復，伊朗將發動「決定性攻擊」。
革命衛隊稱1日的攻擊目標是特拉維夫附近的3個軍事基地，以及空軍及雷達基地，而伊朗90% 飛彈命中了目標。
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