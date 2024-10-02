傳伊朗攻擊以色列首度動用自製極音速飛彈「法塔」

衛報引述伊朗國營電視報導，伊朗在1日對以色列的飛彈攻擊中，首次動用伊朗自製的極音速飛彈「法塔」（Fattah）。

與伊朗革命衛隊關係密切的民營通訊社「塔斯尼姆通訊社」稍早也在社群平台X上發文稱，據一項無法證實的消息，此次伊朗飛彈攻擊以色列中，可能發射了極音速飛彈「法塔1型」（Fattah-1）。

不過，目前並無報導說明這枚極音速飛彈的攻擊成效或是否命中目標。

伊朗去年6月宣布，自製完成首枚極音速飛彈「法塔」，宣稱可穿透任何飛彈防禦系統。

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