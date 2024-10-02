以色列下一步會報復攻擊伊朗核設施？美判斷以方行動將決定戰爭走向

紐約時報報導，美國專家從伊朗1日攻擊以色列所使用的武器、美國及以色列所獲預警的時間判斷，伊朗的攻擊較今年4月那次升級。至於伊朗和以色列之間的情勢發展，可能將由以色列的下一步行動來決定，而美方最悲觀的評估是，以色列將報復攻擊伊朗的核設施。

美國官員最近幾天一直在評估伊朗和以色列之間會如何發展，美方最樂觀的預測是，伊以雙方重演今年4月的情況，即以色列及美國事前就有所準備和協調，美、以、約旦等國幾乎攔截了所有伊朗射向以色列的數百枚飛彈和無人機，事後拜登總統敦促以色列總理內唐亞胡見好就收。

當時以色列的回應只是朝伊朗伊斯法罕市的一個空軍基地射擊，伊市周圍有伊朗的一些重要核設施，以色列並未攻擊那些設施。不過當時以色列的意思很清楚：下次他們就會瞄準那些伊朗極重視的資產。

美國官員透露，此次最極端的前景可能是，以色列打擊伊朗核設施，特別是伊朗核計畫的核心，即納坦茲（Natanz）的濃縮鈾基地。納坦茲位於伊斯法罕以北，伊朗在那裡生產了接近核彈級的鈾，美國官員表示，那些鈾可在幾天或幾周內轉換成核彈級，不過生產核武器所需的時間要長得多。

前美國國防部官員、華盛頓近東政策研究所資深研究員拉姆利（ Grant Rumley ）表示，伊朗在今年4月攻擊以色列時，用的是無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈的組合，這一次伊朗明顯是要避免像4月的失敗，主要使用彈道飛彈，而彈道飛彈的速度更快，可以迅速壓垮防空系統。

而且這次不同的是，伊朗在4月攻擊前，以色列有好幾天時間可與區域盟友協調防禦，但1日的襲擊只有幾小時的提前示警。

拉姆利說，現在很難把伊朗這次攻擊視為象徵性的，看來肯定是伊朗的攻擊升級。

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