伊朗飛彈空襲以色列 中東衝突再升高

中央社／ 耶路撒冷1日綜合外電報導

伊朗今夜朝以色列發射一連串飛彈，對其支持的民兵組織領袖遇襲身亡做出回應；以色列民眾被迫前往安全處所避難，以國全境響起空襲警報。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）發布聲明說，「就在不久前，伊朗朝以色列（State of Israel）發射飛彈」；以國全境響起空襲警報。

但在伊朗發射飛彈約1小時後，以軍宣布威脅已不復存在，「而且決定全國各地民眾現在獲准離開（防空）避難所」，並表示已攔截「大量」伊朗發射的飛彈。

據報導，伊朗這次空襲發射150枚至200枚飛彈。

法新社記者報導說，可以聽見耶路撒冷上空的爆炸聲。當地救難人員則表示，以色列中部有2人遭砲彈碎片砸傷，所幸傷勢輕微。

伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，德黑蘭當局對以色列商業中心特拉維夫（Tel Aviv）發動「飛彈攻擊」。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對「中東持續擴大的衝突」予以譴責，並在聲明內補充說，「這些（行動）必須停止，我們絕對需要停火」。

以色列機場主管當局發言人表示，以色列已關閉領空，所有機場航班均已繞道。位於伊朗和以色列之間的伊拉克、黎巴嫩及約旦都已暫時關閉領空。

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