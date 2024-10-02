伊朗革命衛隊：以色列若回應空襲 將受到毀滅性攻擊

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天說，如果以色列對伊朗飛彈空襲展開報復，揚言對以國局部地區發動「毀滅性攻擊」。以色列國防軍稍早指出，伊朗對以國發射飛彈，當局已發布空襲警報。

法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）透過伊朗法斯通訊社（Fars）發布聲明指出：「若這個猶太復國主義（Zionist）政權（以色列）對伊朗的軍事行動做出回應，它將受到毀滅性攻擊。」

伊斯蘭革命衛隊強調，德黑蘭當局今天以飛彈空襲以色列，是對上週黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）及先前伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼亞遇襲身亡做出回應。

伊斯蘭革命衛隊在聲明中說：「為了回應（哈瑪斯領袖）哈尼亞（Ismail Haniyeh）、納斯拉勒，以及（革命衛隊指揮官）尼爾弗魯珊（Abbas Nilforoushan）等人殉難，我們鎖定被占據領土（指以色列）的核心地區作為攻擊目標。」

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