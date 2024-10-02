伊朗對以色列發射飛彈 以色列各地響起警報並傳出爆炸

路透報導，以色列軍方表示，伊朗已向以色列發射飛彈。

報導說，以色列各地都響起空襲警報，特拉維夫上空可以聽到爆炸聲，在耶路撒冷也聽到了爆炸聲響。

以色列媒體報導，伊朗已向以色列發射上百枚飛彈。

ＢＢＣ報導，伊朗證實已向以色列發動飛彈攻擊。

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